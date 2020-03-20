Ушедшая на карантин Валерия попросила помощи у фанатов

Москва, 20 марта. Известная певица Валерия обратилась к своим фанатам в Instagram с просьбой составить список обязательных для просмотра фильмов и сериалов.

Проснувшийся интерес к кинематографу артистка объяснила тем, что уходит на домашний карантин. В ближайшее время она намерена разбавить свой досуг книгами, онлайн-уроками, фильмами и домашним хозяйством.

«Ну, точнее, только собираюсь это сделать, и поэтому мне очень нужен список шедевров (фильмы, сериалы) любого жанра, кроме фантастики и ужасов, которые должна посмотреть, пропустить которые не имею права», — отметила певица.

При этом свое сообщение она сопроводила хештегами #коронавирус и #домашний арест. Поскольку большинство подписчиков Валерии — представительницы прекрасного пола, то в списке рекомендаций преобладают драмы и мелодрамы. Певице посоветовали посмотреть «С широко закрытыми глазами», «Дневник памяти», «Малена», «Еще одна из рода Болейн» и сериал «Аббатство Даунтон».

Впрочем, некоторые пользователи оказались более оригинальными. Так, например, один из подписчиков, вероятнее всего, в шутку посоветовал Валерии посмотреть недавно вышедший сериал «Чернобыль». Он же предложил певице ознакомиться с фильмами «Игры разума», «Волк с Уолл-Стрит», «Начало» и «Эскобар».

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Китае, Южной Корее, Иране, Испании, Италии и Германии.