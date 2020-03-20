Митрахович назвал главные преимущества России в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Россия не будет уступать в нефтяном противостоянии с Саудовской Аравией, несмотря на обрушение цен на энергоноситель, пишет Bloomberg. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович назвал главные преимущества Москвы в нефтяной войне с Эр-Риядом.

Как утверждают авторы американского издания, президент России Владимир Путин не будет договариваться с лидером Саудовской Аравии о снижении добычи нефти, невзирая на убытки, которые может понести страна.

Согласно источникам издания, знакомым с планами правительства РФ, даже стоимость барреля нефти ниже 20 долларов не заставит Москву изменить позицию.

Российские власти уверены в своей победе в нефтяной войне, потому что заблаговременно создали достаточные резервы для этого. Как указывают журналисты, Москва не ожидала, что Эр-Рияд обрушит цены на нефть в качестве ответа, но позиция Кремля, что страна продержится дольше, чем Саудовская Аравия и партнеры, остается нерушимой.

Такой прогноз аналитиков из американского издания прокомментировал эксперт по энергетике Станислав Митрахович, рассказавший о слабых сторонах Эр-Рияда в нефтяной войне с Москвой.

«Кто раньше сдастся — вопрос не такой однозначный. У каждой из сторон есть свои плюсы и минусы. У Саудовской Аравии дешевая себестоимость, но перегруженный бюджет. Также у них не очень стабильная политическая ситуация и нет опыта у населения проживания в сложных социально-экономических условиях. Кроме того, если [Дональд] Трамп (президент США. — Прим. ФАН) лишит поддержки наследного принца Салмана, то неизвестно, как Иран будет действовать. Он может по отношению к Саудовской Аравии проявить себя довольно жестко», — поделился мнением Митрахович в беседе с Федеральным агентством новостей.

Несмотря на большую себестоимость добычи нефти в России по сравнению с Саудовской Аравией, она меньше, чем в США, рассказывает преподаватель Финансового университета.

«Как заявляет министерство энергетики, себестоимость 20–25 долларов, а в реальности может быть чуть меньше», — уверен собеседник ФАН.

К тому же в России значительно больше технологий по добыче нефти, чем у Саудовской Аравии и большинства стран Ближнего Востока, где все является импортным. Аналитик убежден, что преимуществом России являются уже накопленные запасы нефти и особенности налогового режима для компаний.

«Их хватит, как уверяло министерство финансов, на 6–10 лет, в зависимости от стоимости нефти. Наши налоги в период низких цен на нефть устроены так, что компании перестают их платить. Поэтому наши компании при цене 20 долларов [за баррель] могут жить, если у них себестоимость 20–25», — объяснил Митрахович.

Собеседник ФАН обращает внимание на характерные отличия населения России и Саудовской Аравии, которые заключаются в разной готовности переживать экономические трудности.

«У нас население более крепкое, в отличие от восточных ребят, которые живут в странах типа Саудовской Аравии. Они привыкли к роскошной жизни. Куча людей приезжает их обслуживать из Индонезии», — резюмировал эксперт.

Напомним, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли ни продлить соглашение о сокращении добычи нефти, ни договориться об изменении параметров сделки. Эр-Рияд настаивал на дополнительном сокращении добычи, но это не устраивало Москву, которая предлагала сохранить существующие параметры.

В итоге участники сделки ОПЕК+ с 1 апреля не будут связаны никакими обязательствами. Саудиты уже объявили о своих планах нарастить добычу, снизить цены на нефть и предлагать черное золото Европе со скидкой. За этим последовал обвал мировых цен на нефть. Brent и WTI успели обновить антирекорды 2003 и 2002 года. Естественно, это оказало негативное влияние на состояние рубля. Однако постепенно он укрепил свои позиции на бирже. Сегодняшние торги российская национальная валюта открыла ростом. Движение вверх продолжилось на фоне решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку. После этого доллар упал до 78,25 рубля, а евро — до 84,1 рубля.