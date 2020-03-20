Правозащитник Бекман отказался возвращаться в Финляндию из-за хаоса на фоне коронавируса

Финский правозащитник Йохан Бекман, защищающий права россиянок, у которых органы опеки Финляндии отнимают детей, фактически оказался заложником коронавируса. Бекман, который приехал в Россию на круглый стол Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей, пока отказывается возвращаться в Финляндию из-за хаоса, который там творится в связи с пандемией COVID-19.

Правозащитник не столько не может, сколько не хочет сейчас возвращаться домой — по его словам, слишком отличается ситуация в России и Финляндии, и сравнение, увы не в пользу Суоми.

«У меня все нормально, — рассказал общественник по телефону корреспонденту ФАН. — Я после Питера приехал в Москву, у меня тут интервью и дела, а после того, как я получил информацию из Финляндии о том, что там происходит, мне как-то не очень хочется туда возвращаться. Я прекрасно вижу, что наше правительство не справляется с ситуаций. У нас случаев заражения коронавирусом зафиксировано вдвое больше, чем в России! А сравните размеры стран и количество населения! В России населения намного больше! Пару дней назад финские власти объявили чрезвычайную ситуацию — впервые в истории Финляндии. И люди мне пишут, что все в испуге, все как будто сошли с ума, кругом паника, все скупают, никакой информационной поддержки для людей, никто не призывает прекратить паниковать и так далее».

Этим ситуация в Финляндии разительно отличается от российской, говорит Бекман.

«Я сейчас нахожусь в Москве, и здесь все спокойно, — отмечает он. — Люди, конечно, меньше ходят по разным местам, но никакой паники нет. Я был в магазинах, в супермаркетах, в кино, в торговых центрах — и нигде не видел ничего особенного. А еще в Финляндии проблема в том, что люди массово теряют работу. Предприятиям из-за карантина запретили работать, они теряют всех клиентов, везде пусто. В Хельсинки — пустота: люди не ходят по ресторанам, барам, в кино. То есть наши мелкие и средние предприниматели банкротятся. Это нечестно, но наши власти с этой ситуацией точно не справятся!»

Кроме того, по мнению правозащитника, некоторые инструкции Евросоюза, касающиеся эпидемического режима в связи с COVID-19, вызывают, по меньшей мере, недоумение.

«Не могу понять: что это за инструкция, что граждане Евросоюза должны срочно вернуться домой?! Зачем это?! Если ситуация дома опаснее, чем здесь, или где-то еще, зачем обязательно возвращаться? Многие финны работают и отдыхают за рубежом, пусть они там отдыхают еще две недели, зачем сейчас-то возвращаться?» — спрашивает Бекман.

Нелепость этой инструкции особенно видна на фоне того, что карантин в самой Финляндии организован из рук вон плохо, говорит собеседник ФАН.

«Финские власти, кажется, сами забыли, что объявили 14-дневный карантин для вернувшихся из-за границы. Сегодня стало известно, что люди прилетают домой, и никаких инструкций, что с ними делать, нет. Сегодня несколько самолетов вернулись из Италии — никаких проверок для пассажиров не было. То, что творится в Финляндии в связи с коронавирусом, это просто какой-то полный хаос!» — возмущен он.

По словам Бекмана, он собирается пересидеть это время в Москве, не подпадая под карантинные ограничения Евросоюза, поскольку приехал из Финляндии в Россию еще до того, как в Европе был введен карантин, и ни в каких «опасных» странах не был.

«Я пока никуда не собираюсь, — говорит правозащитник. — Тут в Москве гораздо безопаснее, за что я очень благодарен российским властям. Я регулярно слушаю местное радио, которое передает правительственные сообщения, в том числе предупреждающие панику. Я вижу, что российские власти объективно оценивают ситуацию, принимают все меры против распространения вируса и одновременно против паники, разного рода дезинформации, борются с фейк-ньюс, с преступностью».

Бекман рассказал, что в Финляндии в последнее время отмечается рост преступности, особенно в отношении пожилых людей: мошенники приходят к ним домой под предлогом проверки в связи с эпидемией и обворовывают.

«А в России все на контроле, есть даже официальный сайт стопкоронавирус, где собрана вся актуальная информация, есть горячая линия, так что все организовано как надо», — подчеркнул Йохан Бекман.

Согласно официальной информации, в Финляндии зарегистрировано около 400 случаев заражения коронавирусом, об этом сообщил Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL). Прирост заболевших, диагноз которых подтвержден, за последнее время довольно значительный, признают финские власти.