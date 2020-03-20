Адвокат Соколова рассказал о его планах жениться на Ещенко и познакомиться с ее родителями

Москва, 20 марта. Историк Олег Соколов имел идеальные отношения с убитой сожительницей Анастасией Ещенко. Об этом рассказал адвокат бывшего доцента СПбГУ Александр Почуев.

Он напомнил, что пара планировала пожениться и познакомить друг друга с родителями.

«У них было подано заявление в ЗАГС, не раз свадьба переносилась. Следствием установлено, что у них были хорошие, можно сказать даже идеальные отношения», — заявил защитник Соколова.

При этом убийство случилось из-за конфликта, произошедшего на почве взаимной ревности, передает Пятый канал.

«Следствие — это довольно формальный процесс. Сухие формулировки, что убийство произошло на почве взаимной ревности Соколова к Ещенко в части друзей, сама Анастасия ревновала в части детей», — пояснил Почуев.

По его словам, Соколов и Ещенко стали жертвами травли со стороны общественности. Пара длительное время испытывала психотравмирующее воздействие. В результате этого между ними впервые произошел наиболее острый конфликт, к которому оба не были готовы. Защита намерена доказать данные факты.

Адвокат также добавил, что Соколов уже закончил работу над романом «Любовь», посвященным его бывшей невесте. Сейчас подозреваемый в убийстве пишет новый труд о Наполеоне, который начал еще вместе с Ещенко.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении Олега Соколова. Согласно нему, убийство Ещенко произошло в ходе бытового конфликта и не обладает признаками жестокости, передавало Федеральное агентство новостей.