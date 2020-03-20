Главные новости 20 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 20 марта.

США рассматривают возможность введения новых санкций против РФ для «стабилизации рынка нефти». В Совфеде пообещали, что США «мало не покажется» из-за новых санкций против России.

Экономист Никита Кричевский заявил, что в нефтяной войне у Москвы есть козыри в рукаве. Экономист Кричевский рассказал, чем РФ может ответить на новые «нефтяные» санкции США.

Россияне стали меньше интересоваться курсом доллара, несмотря на нестабильную ситуацию на мировом экономическом рынке. Россияне стали меньше интересоваться курсом доллара.

На месте чрезвычайного происшествия работают представители экстренных служб города. Хлопок бытового газа произошел в многоэтажке в Перми, есть погибший.

Российская актриса Надежда Михалкова рассказала о тяжелом разводе со своим бывшим мужем Резо Гигинеишвили. Михалкова рассказала о тяжелом разводе с Гигинеишвили.

Панические сообщения о «коллапсе экспортной выручки» из-за падения спроса на нефть — часть информационной войны против России. Нефть продолжит приносить миллиарды в бюджет России.

Для защиты от COVID-19 нужно употреблять продукты, которые укрепляют иммунитет, считает Онищенко. Онищенко назвал единственный способ защиты от коронавируса.

Анатолий Альштейн оценил возможности России первой изготовить вакцину против коронавируса. Вирусолог Альштейн рассказал, сколько продлится эпидемия коронавируса.

Кристина Асмус порадовала поклонников фотографией топлес и ироничными хештегами к ней. Асмус поделилась пикантным фото в Instagram.

Паршина говорит, что принимать медикаменты во время эпидемии коронавируса стоит в том случае, если их назначил специалист. Инфекционист Першина дала совет по приему лекарств при коронавирусе.