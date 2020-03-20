Опубликовано видео пуска гиперзвуковой планирующей ракеты США на Гавайях

Вашингтон, 20 марта. Испытания США гиперзвуковой ракеты на Гавайях сняли на видео. Эксперимент прошел 19 марта на острове Кауаи.

В Пентагоне подчеркнули, что испытания гиперзвукового планирующего блока прошли успешно.

Напомним, в январе этого года заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Штаты утратили мировое лидерство в разработке гиперзвукового оружия. По его словам, существующие программы и прототипы в этой сфере работали не очень хорошо и потерпели неудачу.

Хайтен подчеркнул, что теперь Пентагону придется потратить несколько лет, чтобы восстановить былые позиции. При этом, по его мнению, военным следует ускориться. Аналогичное мнение в ноябре 2019 года высказывал официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер. По его словам, Штаты отстали в разработках гиперзвукового оружия.

В начале марта помощник директора по гиперзвуковым разработкам Майк Уайт заявил, что Россия и Китай могут опережать Штаты в сфере разработок гиперзвукового оружия

«Мы публикуем множество материалов, а они их читают», — заявил он.

О планах России в сфере разработок нового оружия 23 февраля рассказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, власти будут укреплять потенциал стратегических сил, а все виды войск будут получать новейшее вооружение, в том числе высокоточные системы, а также лазерные гиперзвуковые комплексы.

Российский лидер обратил внимание, что многие виды российского оружия не имеют аналогов в мире. Более того, по ряду перспективных образцов, а это фактически «оружие будущего».