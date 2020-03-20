Генпрокуратура обратила внимание на фейк «Эха Москвы» о коронавирусе

Москва, 20 марта. Генеральная прокуратура России заявила, что принимает меры ограничительного характера в отношении СМИ, которые распространяют фейки о коронавирусе и тем самым сеют панику среди населения.

В частности, речь идет об интервью политолога Валерия Соловья, опубликованном на сайте радиостанции «Эхо Москвы». В нем специалист утверждает, что в России с января якобы было зарегистрировано 1600 подтвержденных смертей от коронавируса, а общее количество инфицированных оценивается в пределах 130-180 тыс. человек.

Генпрокуратура подчеркнула, что эта информация не соответствует действительности. Согласно официальной статистике, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусной инфекции, 5 человек выздоровело, погибших нет.

«Распространяемые под видом достоверных сообщений ложные сведения, связанные с коронавирусной инфекцией, способствуют эскалации панических настроений среди населения, а также нарушениям, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность», — сообщает ведомство.

Речь в данном случае идет о нарушении административной статьи «Злоупотребление свободой массовой информации». А точнее — части 9 статьи: «Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан». Она предусматривает наказание в виде штрафа. Для граждан он составляет от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. рублей. Для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Генпрокуратура заявила, что при наличии признаков нарушения данной статьи Роскомнадзору предложено «принять предусмотренные законом меры реагирования».

Ранее РКН потребовал от «Эха Москвы» удалить данный материал. Аналогичные требования были предъявлены к изданию «Говорит Магадан», социальным сетям «ВКонтакте», Instagram, а также к сервису YouTube.

Отметим, что это уже не первый случай распространения фейков о коронавирусе со стороны журналистов «Эха Москвы». Ранее ведущий радиостанции Сергей Асланян написал в Twitter, что видел в московском сетевом магазине «ополоумевших людей», слышал их крики и вопли. При этом он разместил фотографию очереди в турецком магазине. Вскоре журналист удалил свою запись, однако ее успело перепостить множество людей.