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Фитин предупредил об угрозе эпидемии коронавируса в Ливии из-за наемников ПНС и Турции

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Фитин предупредил об угрозе эпидемии коронавируса в Ливии из-за наемников ПНС и Турции

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и его главарь Файез Саррадж озабочены исключительно сохранением своей власти на оккупированных ими территориях, а о простых ливийцах они совершенно не думают. Продолжающаяся переброска Турцией сирийских наемников в североафриканское государство грозит эпидемией коронавируса (COVID-19) в стране, если кто-то из этих террористов был ранее заражен этим вирусом. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин, комментируя пост американской журналистки Линдси Снелл в соцсети Twitter.

Фитин предупредил об угрозе эпидемии коронавируса в Ливии из-за наемников ПНС и Турции

Стоит отметить, что американка не просто так забила тревогу о возможном распространении коронавирусной инфекции в Северной Африке, поскольку в сирийском Идлибе действительно были зафиксированы случаи заболевания COVID-19 в рядах местных джихадистов. При этом именно за счет террористов из Идлибской зоны деэскалации Анкара поддерживает марионеточный оккупационный режим ПНС в Триполи, регулярно осуществляя переброску боевиков морским и воздушным транспортом.

По последним данным, число сирийских наемников, переправленных Турцией в Ливию для пополнения рядов незаконных вооруженных бандформирований так называемого Правительства национального согласия, составляет более 7500. Об этом недавно сообщал официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари. На текущий момент, по сообщению турецкого министерства здравоохранения, в Турции зафиксировано уже 359 зараженных коронавирусом, трое больных скончались.

Фитин предупредил об угрозе эпидемии коронавируса в Ливии из-за наемников ПНС и Турции

На фоне такого большого количества инфицированных коронавирусом Реджеп Тайип Эрдоган и его правительство продолжают игнорировать проблему и умалчивать истинный масштаб эпидемии. Так, по словам турецкого депутата Гаро Пайлана, в Турции уже имеет место катастрофическая ситуация, в чем есть огромная вина властей и лично президента страны. При этом продолжается военное сотрудничество с ПНС, которое заключается в контрабанде в Ливию оружия и переброске террористов из Идлиба, которые привозят с собой в североафриканское государство опасную коронавирусную инфекцию, убившую почти 10 тысяч человек по всему миру.

По словам собеседника ФАН, привезенные Турцией в Ливию террористы-наемники, среди которых вполне могут оказаться зараженные COVID-19 из Идлиба, представляют большую опасность для местного населения. Он добавил, что такая ситуация также негативно скажется на боеспособности бандформирований Файеза Сарраджа.

Фитин предупредил об угрозе эпидемии коронавируса в Ливии из-за наемников ПНС и Турции

«Очевидно, что если среди этих наемников есть зараженные коронавирусом, то они могут заразить значительное число ливийских граждан в Триполи и не только, для этого даже не нужно делать каких-либо невероятных прогнозов. Конечно, вряд ли это поспособствует усилению вооруженных бандформирований так называемого Правительства национального согласия Ливии во главе с Файезом Сарраджем», — уверен аналитик.

Кроме того, эксперт Российского института стратегических исследований подчеркнул, что сам факт продолжающейся переброски джихадистов в Ливию при помощи Анкары свидетельствует о том, что для Сарраджа намного важнее собственные интересы, чем жизни и здоровье ливийских граждан. Он констатировал, что все это делается только для того, чтобы не дать войскам фельдмаршала Халифы Хафтара объединить всю страну и сохранить оккупационный режим, захвативший Триполи.

Фитин предупредил об угрозе эпидемии коронавируса в Ливии из-за наемников ПНС и Турции

«Для Сарраджа и его окружения самое главное – это сохранение власти. Какие жертвы это может повлечь — для них совершенно неважно. Для ПНС главное сохранение своего режима, а также контроль над оккупированной территорией и ресурсами. Они действуют крайне неосмотрительно и лицемерно по отношению к ливийскому населению, лишь бы не дать Ливийской национальной армии полностью контролировать ситуацию в Ливии и объединить страну», — подытожил Фитин.

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