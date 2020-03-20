Фитин предупредил об угрозе эпидемии коронавируса в Ливии из-за наемников ПНС и Турции

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и его главарь Файез Саррадж озабочены исключительно сохранением своей власти на оккупированных ими территориях, а о простых ливийцах они совершенно не думают. Продолжающаяся переброска Турцией сирийских наемников в североафриканское государство грозит эпидемией коронавируса (COVID-19) в стране, если кто-то из этих террористов был ранее заражен этим вирусом. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин, комментируя пост американской журналистки Линдси Снелл в соцсети Twitter.

Стоит отметить, что американка не просто так забила тревогу о возможном распространении коронавирусной инфекции в Северной Африке, поскольку в сирийском Идлибе действительно были зафиксированы случаи заболевания COVID-19 в рядах местных джихадистов. При этом именно за счет террористов из Идлибской зоны деэскалации Анкара поддерживает марионеточный оккупационный режим ПНС в Триполи, регулярно осуществляя переброску боевиков морским и воздушным транспортом.

По последним данным, число сирийских наемников, переправленных Турцией в Ливию для пополнения рядов незаконных вооруженных бандформирований так называемого Правительства национального согласия, составляет более 7500. Об этом недавно сообщал официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари. На текущий момент, по сообщению турецкого министерства здравоохранения, в Турции зафиксировано уже 359 зараженных коронавирусом, трое больных скончались.

На фоне такого большого количества инфицированных коронавирусом Реджеп Тайип Эрдоган и его правительство продолжают игнорировать проблему и умалчивать истинный масштаб эпидемии. Так, по словам турецкого депутата Гаро Пайлана, в Турции уже имеет место катастрофическая ситуация, в чем есть огромная вина властей и лично президента страны. При этом продолжается военное сотрудничество с ПНС, которое заключается в контрабанде в Ливию оружия и переброске террористов из Идлиба, которые привозят с собой в североафриканское государство опасную коронавирусную инфекцию, убившую почти 10 тысяч человек по всему миру.

По словам собеседника ФАН, привезенные Турцией в Ливию террористы-наемники, среди которых вполне могут оказаться зараженные COVID-19 из Идлиба, представляют большую опасность для местного населения. Он добавил, что такая ситуация также негативно скажется на боеспособности бандформирований Файеза Сарраджа.

«Очевидно, что если среди этих наемников есть зараженные коронавирусом, то они могут заразить значительное число ливийских граждан в Триполи и не только, для этого даже не нужно делать каких-либо невероятных прогнозов. Конечно, вряд ли это поспособствует усилению вооруженных бандформирований так называемого Правительства национального согласия Ливии во главе с Файезом Сарраджем», — уверен аналитик.

Кроме того, эксперт Российского института стратегических исследований подчеркнул, что сам факт продолжающейся переброски джихадистов в Ливию при помощи Анкары свидетельствует о том, что для Сарраджа намного важнее собственные интересы, чем жизни и здоровье ливийских граждан. Он констатировал, что все это делается только для того, чтобы не дать войскам фельдмаршала Халифы Хафтара объединить всю страну и сохранить оккупационный режим, захвативший Триполи.