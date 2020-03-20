Полиция назвала фейком сообщения об ограничении въезда в Москву

Москва, 20 марта. Столичная полиция опровергла информацию об ограничении въезда автотранспорта в Москву из-за коронавируса.

Ранее в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что автомобили жителей Московской области якобы перестали пускать в Москву. Главное управление МВД России по Московской области назвало фейком данные сообщения.

«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что распространение заведомо недостоверной информации может угрожать общественному порядку и безопасности, а также предполагает административную ответственность. Кроме того, в региональном главке призывали граждан проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 210 тысяч человек. От вируса погибло более 9 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира. В России зарегистрированы 205 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Девять человек полностью вылечились и были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты уверены, что к созданию и распространению коронавирусной инфекции причастны власти США. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.