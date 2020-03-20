Иммунолог Скорпилева оценила успехи ученых в создании вакцины от коронавируса

Москва, 20 марта. Эффективность российской вакцины от коронавируса можно будет подтвердить лишь спустя несколько месяцев после ее создания. Об этом рассказала врач-иммунолог Европейского центра вакцинации, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, создание вакцины и недопущение распространения опасной китайской инфекции являются важнейшими задачами для руководства страны. От отметил, что российские ученые уже разработали ряд препаратов против коронавируса и проводят испытание шести образцов.

«Наши ученые создали их в очень короткое время — за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые биотехнологии», — сообщил Мишустин.

Ученые вынуждены работать круглосуточно для того, чтобы ускорить процесс создания действенных лекарств. Глава правительства подчеркнул, что после подтверждения безопасности и эффективности этих препаратов, их можно будет использовать.

Скорпилева отметила, что разработки наших ученых являются засекреченными. Российские исследователи показывают невероятные темпы достижения первых результатов. Скорость работы ученых впечатляет. Нужно учесть тот факт, что Китай долго не предоставлял странам-партнерам образец вируса, передает «Экономика сегодня».

«В России его получили, насколько известно, лишь к февралю. После этого нужно было вырастить колонии коронавируса нового типа для испытаний, воздействовать на них различными веществами и анализировать реакцию», — заявила врач-иммунолог.

Она напомнила, что мировое сообщество еще не получило эффективных препаратов от ряда возбудителей болезни. Успешными оказались лишь разработки вакцины против вируса гриппа, но он постоянно мутирует и ежегодно приходится разрабатывать препараты против новых штаммов. С коронавирусом ситуация несколько иная, потому что он не мутирует.

«Если вакцина будет разработана, она в течение определенного промежутка времени снимет не только проблему эпидемии, но и исключит ее в будущем. Но для этого должно быть вакцинировано значительное число населения планеты», — сообщила Скорпилева.

Врач подчеркнула, что создание вакцины занимает много времени. При имеющихся наработках на испытания может уходить до нескольких месяцев.