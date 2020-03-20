Количество зараженных коронавирусом в Москве увеличилось до 131 человека

Москва, 20 марта. Количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 131 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе.

В столице подтверждены 33 новых случая заражения. В штабе также сообщили, что шесть новых случаев выявлено в Якутии, по четыре — в Петербурге и Самарской области, по два — в Кировской и Новосибирской областях, по одному — в Московской, Ульяновской и Тюменской областях.

О вспышке коронавируса нового типа стало известно в конце декабря прошлого года. Тогда власти КНР сообщили, что в китайском городе Ухань у граждан страны зафиксированы многочисленные случаи пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире.

Вирус быстро распространился по всему миру. Россия принимает все необходимые меры для предотвращения эпидемии коронавирусной инфекции. Также правительство страны и Центрабанк направило все свои силы для поддержания экономики на фоне COVID-2019.

На это указала и официальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. По ее словам, власти России принимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Отмена массовых мероприятий с участием большого количества людей способствует замедлению распространения COVID-2019, добавила Мелита Вуйнович.