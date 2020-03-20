ЦИК рассказал о защите от коронавируса на голосовании 22 апреля

Центральная избирательная комиссия РФ утвердила порядок проведения общероссийского голосования по поправкам к конституции, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Как выяснилось, вызванная коронавирусом пандемия внесла определенные коррективы в работу избиркомов. Помимо процедурных моментов особое внимание ЦИК уделит безопасности участников голосования, намеченного на 22 апреля.

Безопасность на участках

В ходе общероссийского голосования Центризбирком организует дезинфекцию рук избирателей, письменных принадлежностей и помещений для голосования, а сотрудники будут использовать медицинские маски. Кроме того, комиссия планирует подготовить совместно с Роспотребнадзором рекомендации и памятки для наблюдателей.

Председатель ЦИК Элла Памфилова пояснила, что при подсчете голосов и составлении протокола наблюдателям обеспечат полный обзор деятельности участковой комиссии, но при этом не должна нарушаться тайна голосования.

«Учитывая профилактические меры, мы также предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений с 3 до 7 дней. Таким образом мы исключаем массовое скопление граждан. Однако соответствующее решение должны принимать избирательные комиссии субъектов нашей страны», — объяснила Памфилова.

В Центризбиркоме делают акцент на повышении общественного контроля. Так, российские партии и общественные движения смогут делегировать своих представителей на избирательные участки, при этом международные наблюдатели не смогут следить за голосованием. Как объяснила Памфилова, в законе о поправках к конституции не содержится норма об институте международного наблюдения.

При этом глава ЦИК не видит препятствий для приглашения международных экспертов.

«Нет никаких ограничений на приглашение международных экспертов — я подчеркиваю, экспертов, а не наблюдателей из разных стран, от каких-то международных организаций. Они могут приезжать, мы позволим им ознакомиться с тем, как будет проходить процедура голосования», — сказала Элла Памфилова.

Как будет выглядеть бюллетень

Что касается бюллетеня, то, согласно решению Центризбиркома, в нем будет размещен текст вопроса, вынесенного на голосование, и даны два варианта ответа — «Да» и «Нет». Справа от каждого варианта будут расположены пустые квадраты, в одном из которых нужно будет поставить отметку. На лицевой стороне бюллетеня должны стоять подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, заверенные печатью комиссии.

В ближайшее время ЦИК планирует одобрить количество и вид бюллетеней, заявила Элла Памфилова. Она отметила, что текст бюллетеня могут продублировать на государственный язык субъекта федерации по решению региональных комиссий. Такое решение регионы должны принять до 26 марта.

Работа СМИ

Представители СМИ должны получить отдельную аккредитацию для работы на общероссийском голосовании по поправкам к конституции, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина. Аккредитационные удостоверения на работу в единый день голосования не будут действительны.

По словам Гришиной, на удостоверении будет размещена фотографию журналиста, а действовать аккредитация будет только при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина России. Форму для аккредитации утвердят не позднее 23 марта.

Ответственность за нарушения на голосовании по конституции

За нарушения на выборах, в том числе и на общероссийском голосовании по поправкам к конституции, может грозить уголовная ответственность. Соответствующие изменения в Уголовный кодекс РФ 17 марта приняла Госдума.

Как пояснил один из авторов инициативы, глава комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в зависимости от тяжести преступления наказать могут как штрафами, так и лишением свободы.

Согласно действующей статье 142.2 УК РФ, в частности, получение гражданином бюллетеня для голосования за другое лицо или для повторного голосования может повлечь за собой штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Незаконная выдача бюллетеня может повлечь для члена избирательной комиссии штраф в размере до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Аналогичные санкции предусмотрены и за фальсификацию итогов голосования (статья 142.1 УК РФ).

Фальсификация избирательных документов (статья 142 УК РФ) наказывается штрафом до 300 тыс. рублей или тюремным сроком до четырех лет. Статья 141 посвящена ответственности за воспрепятствование осуществлению избирательных прав — лишение свободы за это не предусмотрено, штраф может составить до 80 тыс. рублей. Суд также вправе назначить обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы до одного года.

Эксперты прогнозируют высокую явку 22 апреля

По сути, эти изменения в УК РФ приравняли общероссийское голосование к федеральным выборам, отметил в интервью ФАН директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Штрафы аналогичны тем, которые предусмотрены за нарушения на выборах. То есть это не какие-то новые виды наказаний», — обратил внимание политолог.

Мартынов уверен, что ситуация с распространением коронавируса не помешает россиянам прийти на участки и проголосовать по поправкам к конституции.

«Я считаю, что будет достаточно высокая явка на предстоящем голосовании — около 50%. Полагаю, голосование состоится «при любой погоде». Даже если будут какие-то сложности, связанные с эпидемиологическим фоном, то можно дистанционно проголосовать на виртуальных участках и на дому. У нас сейчас есть все возможности для того, чтобы граждане реализовали свое волеизъявление», — добавил Алексей Мартынов.

Президент Владимир Путин подписал 17 марта указ о назначении даты общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. Датой проведения голосования назначено, как и планировалось изначально, 22 апреля. Глава государства уточнил, что волеизъявление граждан состоится, только если позволит эпидемиологическая ситуация.

На данный момент в России зарегистрировано 253 случая заражения коронавирусом.