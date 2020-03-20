Перенджиев считает, что ООН решает свои вопросы в Судане под видом стабилизации ситуации

Объединенные силы Африканского союза и ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) будут заменены на миротворческий контингент и политическую миссию ООН. Однако член экспертного совета «Офицеры России» и доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев усомнился в эффективности деятельности ООН в Судане.

Согласно резолюции Совета безопасности ООН, главной целью миротворческого контингента будет помощь Судану для установления в стране демократии — в том числе подготовка новой конституции и проведение выборов.

Кроме того, задачи ЮНАМИД по защите гражданских лиц в Дарфуре будут перепоручены Переходному правительству. Помимо этого, в Судане ООН формирует новый орган в стране — Интегрированная политическая и миротворческая миссия ООН в Судане (UNPPIMS).

При этом документ позволяет ввести в страну контингент международной полиции, который составит 2500 человек, а также один батальон сил быстрого реагирования численностью до 800 человек — для защиты служащих и объектов ООН.

Представители Human Rights Watch раскритиковали данную инициативу. По их словам, резкий вывод миротворческих сил ставит под угрозу безопасность жителей Дарфура. Как утверждает исполнительный директор HRW Кеннет Рот, «Дарфуру требуется более постепенный вывод миротворцев».

Решение о выводе оставшихся войск ЮНАМИД принималось на основании специального доклада с оценкой ситуации в стране по следующим критериям: ход мирного процесса в Республике Судан, информация о состоянии бывших лагерей ЮНАМИД, переданная правительству Республики Судан, и другие факторы.

В свою очередь, политолог Александр Перенджиев оценил значение замены ЮНАМИД на миротворческий контингент ООН.

«Неизвестно, как там действуют эти силы и насколько они работают на прогресс самого Судана. Сохраняют ли они целостность Судана, не являются ли они силами разъединительными и насколько соблюдают суверенитет. Также возникает вопрос, а эти миротворческие силы какую работу делают? Если они от определенной страны, то, значит, свои вопросы решают там», — выразил мнение Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Как известно, ЮНАМИД стала самой дорогостоящей миссией в истории ООН. Собеседник ФАН подверг сомнению то, что ее работа за 13 лет пребывания в Дарфуре была эффективна.

«Пока не видно, что они выполнили свою задачу, и всегда это можно ставить под сомнение», — сказал он.

Перенджиев уверен, что ООН пытается пытаются повлиять на политический процесс и установить управляемый режим. Он также критически отнесся к развертыванию на территории страны контингента международной полиции.

«Это всегда вызывает больше вопросов, чем ответов. Даже к национальной полиции всегда много вопросов по поводу ее деятельности. Она не всегда действует в национальных интересах. Возникает вопрос, а международная полиция насколько оправдывает свою эффективность? Мы прекрасно понимаем, что это люди, которые все равно не действуют в национальных интересах. Их никто не контролирует: ООН — нет, Африканский союз — нет. Получается, что людей назначали и предоставили им власть, а они сами ни перед кем не отвечают. Что это порождает? Конечно, беспредел», — уверен эксперт.

При этом удалось добиться разведения сторон в конфликте, но не стоит считать это заслугой ЮНАМИД, говорит политолог. По его словам, единственным человеком, помогавшим в обеспечении порядка и безопасности в Судане, был командующий СБР Мохаммед Хамдан Дагло (Хамидти).

«На самом деле, тратятся деньги на эти миротворческие миссии, а вопросы решает кто-то другой, кто заинтересован реально. А тот, кто предназначен для решения этих проблем, он не считает нужным их решать», — объяснил Перенджиев.

Собеседник ФАН поддержал действия премьер-министра Абдаллы Хамдока, который полтора месяца назад обратился за помощью в ООН, так как до сих пор не решены проблемы защиты гражданских лиц в Дарфуре, и действующая власть не может самостоятельно решить эту проблему.

«Наверное, это правильно. Вопрос в этой истории, насколько ООН эффективен как организация. С виду все нормально, а по результату ничего. Идет усугубление ситуации, а не ее улучшение. Решение проблемы может состоять в том, что какие-то региональные организации эффективнее решают проблему, чем ООН», — подытожил он.

Напомним, ЮНАМИД (United Nations African Union Mission in Darfur, UNAUMID) — это совместная миротворческая миссия, организованная в 2007 году Африканским союзом и Организацией Объединенных Наций с целью стабилизации ситуации в регионе Судана Дарфур.