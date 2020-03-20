Глава ФЗНЦ поддержал флешмоб #япротивпаники

Москва, 20 марта. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич поддержал онлайн-флешмоб #япротивпаники, который набирает обороты в Сети.

Россияне принимают активное участие во флешмобе #япротивпаники, в рамках которого делают снимки в магазинах на фоне полных полок с продуктами.

«Я тоже присоединяюсь к акции и призываю всех сохранять спокойствие и не верить слухам! Проверяйте информацию, доверяйте только официальным источникам. В случае обнаружения подозрительных сообщений, нагнетающих ситуацию — оставляйте свои жалобы на нашем специальном сайте — feikam.net», — написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что ФЗНЦ ведет ежедневный мониторинг фейковых вбросов о ситуации с коронавирусом. По его словам, 1 апреля в Общественной палате РФ будут представлены самые резонансные эпизоды распространения недостоверной информации.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему времени количество зараженных вирусом во всем мире достигает 210 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более девяти тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира. На территории РФ зарегистрированы 205 случаев заболевания. Девять человек полностью излечились от коронавируса, скончавшихся нет.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данная информация подтверждается обнаружением контейнеров с пометкой «Бактериологическая опасность» на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.