Скворцова назвала точные сроки создания вакцины от коронавируса

Москва, 20 марта. Российские ученые смогут разработать вакцину против коронавируса через 11 месяцев. Об этом в пятницу заявила бывший министр здравоохранения, глава Федерального медико-биологического агентства Вероник Скворцова.

По ее словам, результаты первых испытаний вакцины появятся в июне 2020 года, второй этап испытаний завершится к началу III квартала. Еще полгода уйдет на доклинические исследования.

«Таким образом, через 11 месяцев мы сможем получить уже готовую вакцину», — отметила она, выступая на пресс-конференции.

Это соотносится с заявлением внештатного специалиста Министерства здравоохранения РФ по терапии и общей практике Оксаны Драпкиной, которая сказала, что вакцина будет готова в лучшем случае лишь через год.

По ее словам, расшифровка генома коронавируса, о чем ранее доложили петербургские специалисты из НИИ Гриппа, может ускорить выработку вакцины, однако на это все равно потребуется время.

Напомним, что первая вспышка коронавируса нового типа произошла в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев инфекция успела распространиться по всему миру, и сегодня очаги коронавируса располагаются не только в КНР, но и в Южной Корее, Иране, Испании, Италии и Германии. В группе риска в первую очередь оказались люди старшего возраста, у которых заболевание проходит особенно тяжело и нередко заканчивается летальным исходом.