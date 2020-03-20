План Киева увеличить «армаду» ВМС Украины на Азовском море обречен на провал

Грозные обещания украинского командования усилить присутствие своих военно-морских сил на Азовском море, скорее всего, так и останутся словами. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, изучив вопрос.

Табличка на причале

18 марта произошло, судя по реляциям из Киева, событие планетарного масштаба — базу ВМСУ в Бердянске с инспекцией посетили новый министр обороны Украины Андрей Таран, начальник генштаба генерал-полковник Руслан Хомчак и командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко. Это «созвездие» из числа высшего комсостава ВСУ потопталось в окружении свиты на причале, бросило несколько грозных взглядов в сторону России и стремительно убыло, пообещав построить в Бердянске настоящую военно-морскую базу, а «не вот это вот все».

Последняя фраза подразумевала уныло зачаленные к бердянскому причалу вымпелы дивизиона надводных кораблей ВМСУ в количестве целых четырех штук. История этого формирования любопытна и показательна — остановимся на ней поподробнее.

В марте 2018 года в Азовском море украинский пограничный корабль «Оникс» (бывшая турецкая шхуна «Баба Хасан») героически захватил безоружный российский сейнер «Норд». Рыболовецкое судно было под конвоем отправлено в Бердянск. Над экипажем «Норда» украинцы устроили позорное судилище.

Россия в ответ ужесточила режим досмотра судов, следующих через Керченский пролив в Бердянск и Мариуполь. Грузооборот украинских портов в Азовском море рухнул ниже плинтуса. Начался так называемый Азовский кризис.

«Для устрашения» Москвы 6 сентября 2018 года Совета национальной безопасности и обороны Украины принял решение об усилении военно-морского присутствия на Азовском море. Давно болтающийся без дела в Николаеве личный состав Южной базы ВМСУ отправили в Бердянск.

По прибытии на новое место дислокации украинские моряки расшугали местных рыбаков, повесили на причале табличку «Запретная зона» и отрапортовали, что новая военно-морская база готова к боям и походам. Если, конечно, будет чем воевать и на чем ходить.

А вот с этим у ВМСУ случился затык.

Вооруженные плавединицы у Украины на Азовском море были, но числились они исключительно за госпогранслужбой. Сами же ВМСУ в начале сентября 2016-го в Бердянске в плане матчасти располагали только той самой табличкой на причале.

Тактическая группа «Тритон»

Чтобы исправить эту досадную оплошность, украинские адмиралы решили перебросить часть корабельного состава ВМСУ из Одессы в Бердянск. В рамках реализации дерзкого замысла и с разрешения России, с которой Украина, как всем в мире было известно, бескомпромиссно воевала аж с Русской весны, 24 сентября 2018 года отряд ВМСУ проследовал (в украинской трактовке — «прорвался») через Керченский пролив в Азовское море.

Поскольку с ударными авианосцами и крейсерами у Киева было негусто, «прорвавшийся» отряд включал в себя другие мощные боевые единицы — морской буксир «Корец» и поисково-спасательное судно «Донбасс». У последнего, являвшегося бывшей плавмастерской, периодически выходила из строя главная энергетическая установка. По этой причине к условно самоходному спасательному судну в качестве спасателя и пришлось приставить «Корец».

Успешно дочапавшие до места назначения буксир и болтавшийся у него на привязи «спасатель» заметно оживили пейзаж бердянского порта, но и только. Изменить соотношение сил в акватории Азовского моря пришествие «Корца» с «Донбассом», разумеется, не могло.

Когда это откровение снизошло на командование ВМСУ, украинцы пошли на беспрецедентный шаг. Было решено из Одессы в Бердянск на автотралах командировать сразу три новеньких малых бронированных артиллерийских катера (МБАК) типа «Гюрза-М». Из них с грехом пополам до Азовского моря добрались лишь два — «Лубны» и «Кременчуг». Третий остался в Одессе, так как в Бердянске сломался единственный портовый кран, способный спускать «Гюрзы» на воду.

После этого афронта пополнять новое формирование ВМСУ, получившее громкое название «тактическая группа «Тритон», стало возможным только по морю. В составе следующего каравана, отправленного из Одессы в Бердянск, оказались рейдовый буксир «Яны Капу», а также пара МБАКов — «Бердянск» и «Никополь».

Увы, в конце осени 2018 года глава Украины Петр Порошенко отчаянно нуждался в провокации, чтобы под ее предлогом отодвинуть сроки президентских выборов. По этой причине «Яны Капу» и МБАКи попытались 25 ноября сунуться под Крымский мост без разрешения российских властей.

Такое решение украинского командования следует признать как минимум опрометчивым. Российские силовики с боевым кличем «Дави его!..» задержали незадачливых мореходов под жовто-блакитным флагом вместе с их посудинами.

Таким образом, усилить «Тритон» новыми вымпелами у Киева не выгорело: как было в Бердянске четыре вымпела ВМСУ, так и осталось.

Расточится однажды мгла!..

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского новое руководство Украины объявило об очередном «серьезном усилении» формирования ВМСУ на Азовском море. Оное «усиление» выразилось в переименовании тактической группы «Тритон» в дивизион надводных кораблей.

Зеленскому стоило бы сказать «спасибо» маркетологам ВСУ: «дивизион», несомненно, звучало солиднее, чем какая-то там «тактическая группа». Проблема заключалась лишь в том, что состав нового дивизиона оказался полностью унаследован у «Тритона». То есть никакого анонсированного Киевом усиления базировавшегося в Бердянске формирования ВМСУ на деле так и не случилось.

Впрочем, украинские адмиралы продолжали грозиться, что, мол, усиление вот-вот грянет. Расточится однажды мгла, и снизойдут на Бердянск сразу шесть б/у американских патрульных катеров типа Island, а то и пуще того — целая дюжина новейших «патрульников» made in USA типа Mark VI!

Но день сменяет день, а вымпелов у ВМСУ на Азовском море, вопреки пафосным обещаниям украинского командования, так и не прибавляется. Да и в целом, ожидать, что нынешнее обещание командования ВСУ превратить Бердянск в полноценную военно-морскую базу пойдет дальше вывешивания на причале еще одной таблички, вряд ли приходится.

Почему?

Прежде всего, Военно-морским силам Украины в их современном состоянии кардинально нарастить свое присутствие на Азове просто нечем. Если же появится чем, то совсем не факт, что Россия согласится пропустить эти украинские вымпелы через Керченский пролив в Азовское море. Без согласия Москвы Киев может перебрасывать на Азов только всякую мелочь типа МБАКов — и лишь по суше. Если, конечно, в Бердянске отремонтируют портовый кран.

Кроме того, базирование в Бердянске чего-то большего, чем два МБАКа, буксир и калека-спасатель, потребует заметных вложений в модернизацию местной береговой инфраструктуры, а с наличием грошей у Киева дела обстоят не очень.

Наконец, акватория Азовского моря в случае гипотетического военного конфликта Украины с Россией мгновенно превратится в ловушку для любого украинского вымпела. И дело тут не только в абсолютном превосходстве ВС РФ над ВСУ, но и в географических особенностях самого Азовского моря. Где-то в этом море укрыться или, тем более, из него как-то сбежать ни у украинских военных моряков, ни у «прикордонников» в пиковой ситуации нет ни шанса.

То есть любые попытки наращивания присутствия ВМСУ на Азовском море с целью сдерживания сил Черноморского флота или Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ заведомо лишены смысла.

Обещать — не значит жениться

Чем дальше, тем понятнее становится, что единственным вменяемым обоснованием существования корабельно-катерного отряда ВМСУ в Бердянске служит обеспечение обороны украинского побережья Азова. Разумеется, не от действий российской стороны — тут как в поговорке «Против лома нет приема».

Настоящим противником «Кременчуга» и компании является созданная еще в 2015 году Азовская флотилия ДНР. Для ее моторных лодок украинские МБАКи действительно представляют серьезную угрозу. Но — лишь возле украинских берегов, потому что у побережья ДНР можно невзначай нарваться и на снаряд танковой пушки или танковую управляемую ракету.

Двух, максимум четырех, бронекатеров на Азове украинцам вполне достаточно, чтобы отгонять от Бердянска или Мариуполя моторки ополченцев. Все, что сверх этого числа, окажется на Азовском море избыточным — это понимают не только в Киеве, но и в Москве.

Что же касается наполеоновских планов усиления «армады» ВМСУ на Азовском море, регулярно озвучиваемых украинским командованием, то к этому явлению следует относиться спокойно. С пониманием — как к актам служебного самопиара. В конце концов, не просто же так в ВМСУ большой популярностью пользуется поговорка «Обещать — не значит жениться»…