Ученые выяснили, как образовываются метастазы

Москва, 20 марта. Российские ученые выяснили, как начинают образовываться метастазы. Соответствующее исследование, опубликованное в журнале Cells, провели специалисты из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина

Главная проблема в том, что до последнего времени было неясно, каким образом неподвижные клетки превращаются в мигрирующие и начинают перемещаться по организму, создавая новые опухолевые очаги — метастазы.

По словам ученых, в раковых клетках наблюдается недостаток нитей белка актина, который составляет каркас клетки. Именно поэтому цитоскелет становится не таким жестким. Специалисты провели исследование, в рамках которого наблюдали под микроскопом за поведением клеток в ответ на воздействие белка EGF, участвующего в процессе заживления ран и образовании метастаз. Было установлено, что под его воздействием изменения происходят в актин-связывающем белке EPLIN. Затем актиновый цитоскелет теряет жесткость и происходит распад клеток.

Руководитель проекта Наталия Глушанкова, доктор биологических наук, заведующая лаборатории механизмов канцерогенеза Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина, подтвердила, что «важнейшую роль в прогрессировании онкологических заболеваний играют опухолевые стволовые клетки, которые обладают высокой способностью к метастазированию». По ее словам, они очень устойчивы к химиотерапии, а также могут блокировать ответ иммунитета.

«Исследование механизмов, регулирующих процессы миграции опухолевых клеток, имеет большое значение для понимания патогенеза онкологических заболеваний, что безусловно важно для разработки новых эффективных методов их направленной терапии», — подчеркнула Наталия Глушанкова.

Ранее сообщалось, что врачи из Национального института здравоохранения США предложили новую стратегию по «обесточиванию» раковых клеток. Ученые нашли новый способ, позволяющий предотвратить прорастание новых кровеносных сосудов, которые необходимы для питания опухоли.