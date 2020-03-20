Второй модернизированный Ту-22М3М прошел первые испытания в воздухе

Москва, 20 марта. Специалисты ПАО «Туполев» в первый раз подняли в воздух второй опытный модернизированный образец ракетоносца Ту-22М3М. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, ракетоносец вылетел с аэродрома Казанского авиазавода. В ходе полета специалисты оценивали взлетно-посадочные характеристики самолета. Кроме того, инженеры проверили функционирование информационно-управляющей системы ракетоносца.

Спустя непродолжительное время в компании приступят к испытательным полетам опытного образца.

Первый экземпляр самолета Ту-22М3М совершил первый вылет в декабре 2018 года. Менее чем за год ракетоносец совершил 18 успешных полетов.

Отмечается, что Ту-22М3М имеет расширенный боевой потенциал. По словам главы комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктора Бондарева, улучшенная версия самолета оснащена крылатыми и гиперзвуковыми ракетами.

Ранее историк военной авиации Николай Бордихин сравнил российский ракетоносец Ту-95 с американским бомбардировщиком В-52. По его мнению, тактико-технические характеристики двух самолетов во многом идентичны, однако отечественный Ту-95 отличается рядом преимуществ. В частности, российский самолет менее громоздкий и в три раза меньше потребляет топлива, поскольку обладает турбовинтовыми двигателями, передавало Федеральное агентство новостей.