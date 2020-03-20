Экономисты объяснили решение ЦБ сохранить ключевую ставку

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Экономисты Андрей Марголин и Игорь Лавровский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснили, чем вызвано решение финансового регулятора.

Отклонение от базового сценария

Банк России решил не менять ключевую ставку и оставить ее на уровне 6% годовых. Совет директоров принял соответствующее решение на заседании 20 марта.

«В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария», — говорится в релизе финрегулятора.

Специалисты Банка России связывают ситуацию в экономике с внешними условиями: пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть.

При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила: Банк России рассматривал три сценария изменения ключевой ставки, и тот факт, что сегодня она осталась на прежнем уровне, не говорит, что вопрос о ее возможном повышении снят — он будет на повестке одного из ближайших заседаний финрегулятора.

Центробанк проголосовал за стабильность

По мнению опрошенных ФАН экспертов, Центробанк принял решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне, чтобы показать: ситуация под контролем. При этом прогнозировать, чего ожидать от следующей сессии Совета директоров Банка России по этому вопросу — преждевременно.

Член экспертного совета «Столыпинского клуба», председатель комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике общественной организации «Деловая Россия» Игорь Лавровский полагает, что нынешнее решение Банка России говорит о том, что финрегулятор решил взять паузу, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

«Сохранение ставки говорит о том, что решения просто нет — Центробанк решил подождать, определиться с ситуацией. <…> Сейчас ситуация меняется чуть ли не ежедневно. Посмотрите на цены на нефть: они скачут туда-сюда на 10–20%. Потом посмотрите на американский фондовый рынок: что там происходит, какая лихорадка там царит. Поэтому в этих условиях, думаю, Центробанк благоразумно решил ничего не менять, пока ситуация немножко не определится — думаю, это правильно. По крайней мере, одно из правильных решений. Поднимать ставку было бы рискованно, действительно. Это был бы плохой знак для всех. А так: поживем — увидим. Я не вижу в этом ни трагедии, ни комедии. В очередной раз Центробанк проголосовал за стабильность, но они обычно так и делают, кстати», — сказал Игорь Лавровский в комментарии ФАН.

Проректор РАНХиГС, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин, в свою очередь, считает решение Центробанка по ключевой ставке вполне понятным: регулятор не хотел бы, чтобы в экономике распространялись панические отношения.

«Этим решением он посылает сигнал, что, в общем, все под контролем, несмотря на те негативные последствия, которые вызваны коронавирусом, снижением цен на нефть, и [те, что] в экономике происходят. То есть он не нашел достаточных оснований для повышения ключевой ставки, которое ряд экспертов предсказывал. В этом, мне кажется, и суть этого решения», — отметил Андрей Марголин в беседе с ФАН.

Эксперт добавил: Центральный банк отслеживает ситуацию, а она может поменяться как в одну, так и в другую сторону. Условия, которые сложатся к моменту следующего заседания Совета директоров по ключевой ставке, окажут воздействие на решение.