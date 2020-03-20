Расшифровка генома коронавируса ускорит создание вакцины

Москва, 20 марта. Расшифровка генома коронавируса, о которой ранее сообщили петербургские специалисты, может ускорить процесс разработки вакцины. Об этом в пятницу заявила внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

«Вчера было сенсационное заявление наше НИИ гриппа в Петербурге по поводу того, что был расшифрован геном вируса. Это, конечно, поможет ускорить появление вакцины», — отметила она, выступая на пресс-конференции.

В то же время Драпкина подчеркнула, что разработка вакцины все равно займет не меньше года. И это несмотря на то, что к решению данной задачи подключены лучшие специалисты мира.

Напомним, что первая вспышка коронавируса нового типа произошла в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев инфекция успела распространиться по всему миру, и сегодня очаги коронавируса располагаются не только в КНР, но и в Южной Корее, Иране, Испании, Италии и Германии. В группе риска в первую очередь оказались люди старшего возраста, у которых заболевание проходит особенно тяжело и нередко заканчивается летальным исходом.

Никакой вакцины на сегодняшний день не существует, но есть лекарства, которые могут ускорить восстановление пациента. Так, например, Всемирная организация здравоохранения, которая 11 марта заявила о пандемии, советует принимать парацетамол, а китайские врачи рекомендуют японский препарат «Фавипиравир» (также продается под названием «Авиган»), который оказался весьма эффективным при лечении коронавирусной инфекции.