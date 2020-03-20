Набиуллина прогнозирует рост российской экономики по итогам года

Москва, 20 марта. Центробанк тесно сотрудничает с правительством РФ, чтобы снизить негативное влияние эпидемии китайского коронавируса на экономику. Об этом заявила глава финансового учреждения Эльвира Набиуллина.

По ее словам, рецессии в текущем году не случится, будет наблюдаться рост экономики, однако во втором квартале его темпы замедлятся.

«Мы видим, что темпы во II квартале этого года могут замедляться и темпы во II квартале, скорее всего, меньше, чем в I квартале. Но годовые темпы, скорее всего, останутся в положительной зоне», — отметила Набиуллина.

При этом глава Банка России признала, что сейчас непростой этап для российской экономики. Реальная ситуация сильно отличается от базового прогноза Центробанка.

«Главное, что к этому периоду мы подошли с достаточными накопленными и буферами, и устойчивостью финансовой системы. У нас есть весь арсенал инструментов, чтобы купировать риски», — сказала она.

Набиуллина также добавила, что аналитики Центробанка ожидают стабилизации экономической ситуации в третьем квартале текущего года. Регулятор и кабмин предпринимают необходимые для этого меры.

Ранее сообщалось, что Банк России не стал менять ключевую ставку на фоне распространения коронавируса. Показатель остался на прежнем уровне в 6%, передавало Федеральное агентство новостей.