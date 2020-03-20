Путин подписал указ о выплатах на ребенка в возрасте от трех до семи лет

Москва, 20 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с трех до семи лет в размере 50% от регионального прожиточного минимума ребенка.

Указ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей» был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет начнется с 1 июля. Получать пособие будут семьи с доходами менее величины прожиточного минимума. В среднем размер пособия составит около 5 тыс. 500 рублей. Документы и заявление для получения выплаты можно будет подавать в электронном виде.

Уточняется, что выплата устанавливается на год. Начисление будет осуществляться с 1 января 2020 года. Таким образом, если семья подаст заявление с 1 июля , то сможет получить средства за первые шесть месяцев 2020 года в том случае, если к 1 января ребенку уже исполнилось три года.

В случае, если три года ребенку исполнилось в период с января по июнь 2020 года, то семье будет начислена доплата за время с момента достижения ребенком возраста трех лет в 2020 году до назначения выплаты. Ранее в Министерстве труда РФ уточнили, что на эти цели будет направлено 136,4 миллиарда рублей.