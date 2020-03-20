Лурье призвал «нищего миллионера» Муратова отчитаться о доходах

Москва, 20 марта. Журналист Олег Лурье призвал главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова как публичного человека отчитаться о своих доходах.

Он отметил очевидное несоответствие между официальной зарплатой главреда «Новой», его семьи и элитной недвижимостью на общую сумму 350 миллионов рублей. Лурье отметил, что заработать деньги может любой человек, и задался вопросом, откуда у журналиста многомиллионное состояние, учитывая, что ни Муратов, ни его возлюбленная не могли бы позволить себе такую дорогостоящую собственность.

Лурье считает, что Муратов должен рассказать о своих доходах, поскольку является публичным человеком.

«Необходимо объяснить несоответствие доходов стоимости данной недвижимости. По курсу докризисному – это больше 5 млн долларов, невероятная сумма. Даже если сложить доходы Муратова, той женщины и его детей, нужно столетиями не есть и не пить, чтобы такую недвижимость купить», — сказал журналист в беседе с «ПолитЭкспертом».

Он считает, что со стороны «Новой» будет лицемерием дальше штамповать свои расследования и упрекать их героев в коррупции и «теневой» прибыли, если главред не прояснит вопрос о многомиллионном состоянии. «Нищий миллионер» уже долго хранит молчание, отметил Лурье. Муратову необходимо высказаться на этот счет, а то его безмолвие выглядит как знак согласия с результатами расследования Федерального агентства новостей.

Между тем Лурье подчеркнул, что журналисты могут зарабатывать большие деньги. Он призвал Муратова последовать примеру ведущего Владимира Соловьева, который «предъявил документы и отчитался за каждый квадратный метр».

Федеральное агентство новостей, проведя собственное расследование, выяснило, что семья главного редактора «Новой газеты» владеет роскошной недвижимостью в Москве на сумму 350 млн рублей. Между тем, Муратов подозревается в осуществлении нескольких незаконных финансовых схем, которые помогли ему «заработать» многомиллионное состояние.