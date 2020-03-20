Путин провел телефонные переговоры с президентом Сирии

Москва, 20 марта. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили ситуацию в Сирии, а также вопросы дальнейшей реализации политического процесса в рамках сирийского Конституционного комитета. Кроме того, Путин и Асад обсудили вопросы гуманитарного содействия Сирийской арабской республики. В конце разговора российский лидер поздравил Башара Асада с наступающим праздником - вознесением пророка Мухаммеда.