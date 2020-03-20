Врач в Дамаске рассказал о методах борьбы с коронавирусом в Сирии

Генеральный директор больницы Аль-Мухтахид в Дамаске рассказал в интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей о развитии здравоохранения в Сирии и принятых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По словам главврача больницы Аль-Мухтахид Самира Худура, начало войны повлияло на реализацию планов по развитию здравоохранения в стране. Однако сегодня, когда ситуация стала налаживаться и мир пришел в большинство провинций Сирии, удается направить силы и осуществить задуманные планы.

Говоря о развитии медицинских учреждений, Самир Худур рассказал об открытии новой секции в больницы, которая направлена на оказание скорой медицинской помощи высокого уровня. В настоящий момент, с учетом распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-2019, именно через новую открытую секцию проходят все сирийцы, у которых есть подозрение на вирус.

Что же касается распространения коронавирусной инфекции, то главный врач больницы Дамаска подтвердил официальную информацию властей страны о том, что ни одного случая заболевания на территории Сирии выявлено не было.

У всех, кто был заподозрен в заболевании коронавирусом COVID-2019, заражение не подтвердилось, у большинства людей была просто простуда или воспаление легких.

В заключение Самир Худур рассказал о принятых властями страны мерах по борьбе с распространением коронавируса в Сирии. Как заметил главврач, решено приостановить до 2 апреля работу учебных заведений, прекратить социальную и спортивную деятельность, а также ввести запрет на въезд иностранных делегаций в страну.

Подробнее о распространении коронавирусной инфекции в странах арабского мира на сегодняшний день можно узнать в соответствующем материале Федерального агентства новостей.