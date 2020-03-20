ЛНА ликвидировала самого разыскиваемого террориста Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) уничтожила предпоследнего из оставшихся в живых террористов, напавших в 2012 году на консульство США в Бенгази. От полученных в ходе столкновения с армией ранений в больнице Стамбула скончался Зияд Балам.

Об этом сообщает группа спецназа ЛНА «Защитники Абу Салим».

Как это было

В среду, 18 марта, боевики Правительства национального согласия (ПНС) вместе с сирийскими наемниками атаковали позиции ЛНА в Айн-Заре. Однако военным удалось отбить нападение, в результате чего были ликвидированы 36 террористов, в том числе 6 полевых командиров.

Кроме того, по данным «Защитников Абу Салим», 200 боевиков получили ранения. Среди них Зияд Балам. Его транспортировали в Стамбул, однако турецким врачам не удалось спасти террориста. Он скончался на следующий день после столкновения с ЛНА.

Самый разыскиваемый террорист

Зияд Балам считается одним из самых разыскиваемых террористов Ливии. Член международной террористической организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), один их полевых командиров коалиции «Совет Шуры революционеров Бенгази» — в сентябре 2012 года он в составе группы джихадистов из группировки «Ансар аш-Шариа» (аффилирована с «Аль-Каидой») напал на американское консульство в Бенгази.

Боевики обстреляли консульство из гранатометов и стрелкового оружия, что вызвало пожар в здании. В результате нападения погибли посол США в Ливии Кристофер Стивенс, сотрудник отдела по управлению информацией дипломатической службы Шон Смит, частный американский охранник Глен Доэрти, бывший спецназовец ВМС США Тайрон Вудс и 10 ливийских полицейских.

Ливийская национальная армия объявила имена семерых исполнителей теракта: Джалал Махзум, Абдулкадир ан-Наджди, Абу Халид аль-Мадани, Мухаммед аз-Захави, Зияд Балам, Висам бен Хамид, Халид аш-Шариф. В течение следующих семи лет военным удалось ликвидировать пятерых из них. В живых оставались только Зияд Балам и Халид аш-Шариф, во многом благодаря турецкой протекции: первый с 2014 года проживал то в Мисурате, то в Турции, а второй до сих пор живет в Стамбуле.

Лояльность ПНС

После побега в Мисурату Зияд Балам возглавил бандформирование «Бригады обороны Бенгази», состоящее из боевиков «Совета Шуры революционеров Бенгази». Сформированная в 2016 году группировка объявила о лояльности Правительству национального согласия.

В том же году боевики «Бригад обороны Бенгази» попытались отбить у Ливийской национальной армии зону Нефтяного полумесяца, однако потерпели поражение. Эту атаку, к слову, активно поддерживал действующий министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага.

В Мисурате Зияд Балам прожил до апреля 2019 года. После объявления Ливийской национальной армией начала финального этапа антитеррористической операции «Аль-Карама» боевик отправился в Триполи, где пополнил ряды полевых командиров ПНС. В течение всего года он командовал отрядами боевиков в Айн-Заре.

1 Организация запрещена на территории РФ.