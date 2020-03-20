Forbes рассказал, почему США не стоит вводить санкции против России из-за нефти

Москва, 20 марта. Журнал Forbes в статье привел шесть причин, почему Соединенным Штатам Америки не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие «принудительные действия», связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники написал, что Вашингтон рассматривает возможность введения антироссийских санкций для того, чтобы якобы «стабилизировать рынок нефти». Американская сторона хочет заставить Саудовскую Аравию вернуться к предыдущим объемам добычи нефти, которые были до разрыва сделки с ОПЕК+.

Средства массовой информации писали, что Вашингтон хочет использовать дипломатическое давление для достижения этой цели. Против России намерены ввести ограничительные меры, однако какие санкции собирается вводить американская сторона, не уточняется.

Forbes напомнил, что несколько дней назад сенаторы написали американскому президенту Дональду Трампу с просьбой оказать давление на Россию, чтобы она сократила добычу нефти. Автор публикации напомнил, что Соединенные Штаты уже вводили подобные меры против нефтедобывающих отраслей Ирана и Венесуэлы.

При этом они также принимали ограничительные меры против отдельных предприятий российской нефтяной отрасли. Эксперты издания уточнили, что действия этих мер распространяется на компании и государства, которые захотят сотрудничать с фигурантами американского «черного списка».