Коронавирус мог быть создан в лабораториях ЦРУ

Если бы коронавируса не существовало, то его следовало бы придумать. Для трезвого понимания ситуации необходимо отбросить эмоции и посмотреть на то, кто с наибольшей вероятностью получает выгоду от распространения инфекции. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Биологическое оружие

В первую очередь необходимо напомнить, что США уже имели опыт применения биологического оружия. Например, доказанным является факт распространения военными Соединенных Штатов на территории Кубы геморрагической лихорадки в 1981 году.

При этом следует понимать, что стремительно развивающийся Китай является главным соперником США на международной арене. Это весомая причина для Штатов, чтобы пойти на крайние меры. И как мы можем наблюдать, последствия эпидемии в Китае привели к рекордному падению темпов роста его экономики за последние 30 лет.

Более того, даже распространение эпидемии на территории самих США может быть выгодно для американской финансовой и политической верхушки. Экстренные меры по борьбе с распространением коронавируса могут стать идеальным оправданием не только для введения чрезвычайного, но и военного положения со всеми вытекающими ограничениями гражданских прав и свобод населения.

Иначе говоря, власти США могут превратить всю страну в сплошной концентрационный лагерь: изъять оружие, ограничить свободу передвижения, установить контроль за потреблением товаров и услуг. При этом любого, кто будет выступать против, можно будет без суда и следствия отправить за решетку.

Более того, о том, что коронавирус является разработкой США, косвенно подтверждают слухи о том, что американскими учеными была заранее разработана вакцина против COVID-19.

Массовое поражение

Для более полного понимания происходящего необходимо определить, что из себя представляет биологическое оружие. Биологическое оружие — это патогенные микроорганизмы или их споры, вирусы, бактериальные токсины. Оно заражает людей и животных, массово поражает живую силу и население противника, посевы сельскохозяйственных культур, заражает продовольствие и источники воды, а также портит некоторые виды военного снаряжения и материалов. Биологическое оружие включает также средства доставки патогенных микроорганизмов и животных-переносчиков. Является оружием массового поражения и запрещено согласно Женевскому протоколу 1925 года.

Но не стоит думать, что биологическое оружие может быть применено исключительно в рамках полномасштабного конфликта. В современном мире также существует такое понятие, как биотерроризм — в качестве средства террора используется биологическое оружие. Методы биологического терроризма используются в тех случаях, когда население на территории противника надо не уничтожить, а запугать или принудить к выгодным для террористов действиям.

Биотерроризм

Один из самых известных случаев применения биологического оружия произошел на территории современных США, когда прибывшие из Европы колонисты быстро поняли, что у коренного населения Северной Америки нет иммунитета к самым распространенным в Старом Свете болезням, в частности, к оспе.

«Предприимчивые» колонисты быстро поняли, что, продавая индейцам одеяла, которыми пользовались больные оспой, они смогут быстро и без особых затрат отчистить нужную им территорию от проживающих на ней коренных американцев. Чтобы быть до конца честным, следует сказать, что болезни в Новый Свет заносили все колонизаторы без исключения, но только на территории будущих США заражение местного населения проводилось умышленно и систематически.

Обвинить Китай

США являются единственной страной, которая на государственном уровне навязывает всему миру мнение о том, что виновником появления и последующего распространения коронавируса является Китай. В то время, когда все пораженные вирусом страны пытаются справиться с эпидемией, только в США официальные лица публично винят во всем китайцев.

В тоже время китайская сторона выступила с официальным заявлением о том, что коронавирус был занесен на территорию Китая военнослужащими армии США. По мнению китайской стороны, население города Ухань было заражено коронавирусом после визита в этот город 300 американских военных под предлогом участия во Всемирных военных играх.