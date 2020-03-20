Мишустин рассказал о мерах поддержки экономики и россиян в условиях пандемии коронавируса

Москва, 20 марта. Центробанк принимает меры для поддержки экономики и граждан на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин.

По его словам, будет расширена программа рефинансирования для малого и среднего бизнеса. Кроме того, регулятор дал рекомендацию проводить реструктуризацию кредитов физических лиц. В ходе совещания президиума координационного совета по коронавирусу Михаил Мишустин сообщил, что «будет расширена программа по кредитам малого и среднего бизнеса по льготной ставке 4% вместо действующих шести».

«Целый комплекс мер по поддержке граждан и экономики принимает Банк России. В частности, банком дана рекомендация проводить реструктуризацию кредитов физических лиц, не назначать пени и штрафы. Речь идет, в первую очередь, о тех гражданах, которые предоставят официальное подтверждение о наличии у них коронавирусной инфекции», — подчеркнул глава кабмина.

Мишустин отметил, что в список принимаемых мер входят поддержание доступности ипотеки, снижение регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации. Особые усилия будут направлены на то, чтобы в этих условиях обеспечить реальный сектор экономики финансовыми ресурсами, добавил премьер-министр.

«Далее, в зависимости от ситуации, и правительство, и Банк России будут расширять меры поддержки и состав тех, кто может на них претендовать», — резюмировал Мишустин.

Председатель правительства России назвал борьбу с распространением коронавируса нового типа основной целью государства в сегодняшней ситуации. По его словам, нельзя допустить ухудшения ситуации, поэтому важно действовать на опережение, работая в круглосуточном режиме. Российские медики уже разработали шесть вариантов вакцины, добавил Мишустин.