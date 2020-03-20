Ученые рассказали, как защитить себя и своего питомца от коронавируса

Москва, 20 марта. Домашние питомцы так же, как и люди, могут заразиться опасной китайской инфекцией. Специалисты дали несколько советов о том, как обезопасить любимца от болезни и сохранить его здоровье. Об этом рассказал декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» Донского государственного технического университета Алексей Ермаков.

По словам Ермакова, люди подвергаются воздействию вируса группы бета, а наши четвероногие друзья так называемому альфа-коронавирусу. Он подчеркнул, что эта инфекция мало изучена и поэтому стоит соблюдать меры предосторожности. Кроме того, стоит обратить внимание на рекомендации Всемирной ветеринарной ассоциации.

«Домашнее животное может заразиться коронавирусом, но не всеми его разновидностями. Если говорить конкретно о COVID-19, который инициировал пандемию, то этот вирус для домашних животных не опасен», — считает ученый.

Специалист советует пройти стандартный курс прививок, способных защитить от большинства заболеваний. Он отметил, что эта процедура является очень важной, а современные вакцины поливалентны и могут защитить сразу от нескольких возможных болезней, передает телеканал «360».

Он также посоветовал хозяевам питомцев не есть мясо диких животных. Ученые сходятся во мнении, что поедание мясных деликатесов из диких зверей привело к тому, что опасная инфекция распространилась среди людей в Поднебесной.