Москва, 20 марта. Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин рассказал, как повлияла эпидемия коронавируса на тренировочный процесс команды. По его словам, спортсмены продолжают тренировочный процесс, проводя остальное время дома.

«Все очень просто. Дом, база, тренировка, дом», — пояснил Семин.

Ранее стало известно, что проведение матча между «Локомотивом» и «Оренбургом» было отложено из-за риска распространения коронавирусной инфекции, передает «НьюИнформ». Матч должен был состояться 21 марта на стадионе «РЖД-Арена».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему количество носителей вируса во всем мире достигает 210 тысяч человек. От вируса скончались более 9 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира. В России зарегистрированы 205 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели девять человек, скончавшихся нет.

Многие эксперты уверены, что к созданию и распространению коронавируса причастны власти США. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.