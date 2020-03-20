Сирия, 20 марта. Боевики перекрыли трассу М-4 в районе города Ан-Найраб юго-восточнее Идлиба. В лагере для беженцев «Аль-Хол» скончался ребенок. Неизвестные напали на одного из членов SDF**** на юго-востоке Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по укрепрайонам боевиков на западе Алеппо; обмениваются ударами с радикалами на юге Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: лишились одного из своих боевиков в результате нападения неизвестных на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: демонтировали СВУ в населенном пункте Тель-Халаф на севере Хасаки.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: провел гуманитарную акцию в городе Алеппо.

Соединенные Штаты: патрулируют территории на северо-востоке Хасаки.

Провинция Алеппо

В ответ на провокации со стороны боевиков правительственные подразделения возобновили артобстрелы на западе провинции. Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), базирующиеся на военной базе 46 полка, открыли огонь по опорным пунктам радикалов в районе города Дарат-Изза. О нанесенном исламистам уроне в живой силе или технике пока ничего неизвестно.

Между тем российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о проведении гуманитарной акции в административном центре региона. Жителям Алеппо были выданы 350 продовольственных наборов, общий вес которых составил почти полторы тонны. Напомним, в середине прошлого месяца город и его окрестности были полностью зачищены от террористов впервые с 2012 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что на юго-востоке провинции произошло нападение на одного из курдских боевиков. Неизвестные сожгли автомобиль члена «Демократических сил Сирии»**** (SDF), а также убили и его самого в районе города Дарнидж. В совершении вылазки подозреваются террористы «Исламского государства»1, осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Напомним, несколько часов назад «демократические силы» также пережили взрыв в районе города Аль-Касра к северо-западу от Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

Поступила информация о том, что боевики вооруженной оппозиции перекрыли трассу М-4 в районе населенного пункта Ан-Найраб. Какую цель преследуют радикалы, пока неизвестно. Напомним, в первой половине дня поступали данные о демонтаже земляных насыпей, возведенных вдоль шоссе.

В то же время появились сведения о возобновившихся перестрелках на юге Идлиба. Twitter-канал (Step_Agency) утверждает, что Сирийская арабская армия (САА) и террористы связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1*** бандгрупп обмениваются ударами неподалеку от населенного пункта Аль-Фатыра. О потерях сторон в живой силе или военной технике не сообщается.

Провинция Хасаке

Военный источник в сети Twitter (HASAKH_NEWS) сообщает о том, что членам формирования «Сирийская национальная армия» удалось предотвратить взрыв в северной части провинции. Было обнаружено и обезврежено СВУ, заложенное в населенном пункте Тель-Халаф. Предполагается, что к его установке имеют отношение курдские боевики, под контролем которых эта территория находилась до октября прошлого года.

Агентство новостей Al Nour сообщает о том, что американские войска патрулируют северо-восточные районы Хасаки. Военные США обследовали территорию города Аль-Маликия, который находится неподалеку от границы с Турцией и Ираком.

Стало известно о гибели ребенка в лагере для беженцев «Аль-Хол», подконтрольном «Демократическим силам Сирии» (SDF). Он скончался ввиду отсутствия доступа к квалифицированной медицинской помощи. Напомним, на территории «Аль-Хола» сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация. Прежде всего, ее усугубление обосновано нежеланием курдских боевиков открыть беспрепятственный доступ к лагерю для гумконвоев. Дополнительным фактором дестабилизации обстановки служит присутствие в пункте временного размещения радикально настроенных членов семей террористов ИГИЛ1. Родственники джихадистов неоднократно совершали нападения как на других перемещенных лиц, так и на смотрителей лагеря.

1 Организация запрещена на территории РФ.