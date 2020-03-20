Сенатор Клинцевич поддержал отказ Шойгу переносить весенний призыв

Упорно ведущиеся слухи о переносе или даже отмене из-за нового коронавируса весеннего призыва в Вооруженные силы РФ оказались напрасными: глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что все мероприятия по набору новобранцев состоятся, как и было запланировано. Однако меры предосторожности, тем не менее, предприняты будут: всех призывников перед отправкой в места несения службы проверят на коронавирусную инфекцию, а по прибытии те из них, у кого будет показан отрицательный результат, дополнительно проведут на карантине две недели. Данные меры российского военного ведомства являются исчерпывающими, заявил в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Этого абсолютно достаточно, — заверил собеседник ФАН. — Тестирование проведено будет, а наши призывники — люди достаточно молодые и находятся вне зоны риска».

По мнению парламентария, останавливать всю жизнь в стране из-за не самой опасной инфекции нет никакого смысла.

«Для нашей армии это сущие пустяки, — считает парламентарий. — Однако даже если гипотетически случатся какие-то задержки по призыву, это не будет критично для армии: современное состояние наших Вооруженных сил позволяет не беспокоиться о них даже при неблагоприятном сценарии развития эпидемии. Уж где-где, а там хватает и ресурсов, и средств, и — самое главное — морально-волевых качеств».

Сенатор убежден, что министр обороны дал исчерпывающий ответ на все слухи и конспирологические теории насчет весеннего призыва — он будет и пройдет в срок. Люди же, которые под него попадут, будут тщательно обследованы на наличие инфекции.

«Пусть призывники не беспокоятся: долг Родине они отдадут сполна, а затем живыми и здоровыми вернутся домой», — смеется Клинцевич.

Таким образом, по словам собеседника ФАН, борьба с коронавирусом никоим образом не приведет к ухудшению обороноспособности нашей страны.