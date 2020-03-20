Более 350 заявок на госзакупку масок размещено в РФ после объявления пандемии COVID-19

Москва, 20 марта. С момента объявления пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в мире в России размещено более 350 заявок на госзакупку масок.

Согласно Единой информационной системе в сфере закупок, с начала объявления ВОЗ пандемии коронавируса в мире на портале госзакупок появилось более 350 заявок от различных организаций в России на изготовление или покупку уже готовых медицинских масок. Это можно считать рекордом — с учетом того, что за время существования Единой информационной системы закупок, с 2012 года, было проведено чуть больше шести тысяч закупок готовых изделий и заявок на их изготовление, то есть 750 покупок в год.

После объявления пандемии самую крупную закупку проводит ГУП «Костромская областная аптечная база» — на 20 миллионов рублей. Предприятие оставило заявку на «Изготовление маски марлевой нестерильной гигиенической». Единственный поставщик — ООО «ПК «Норд-Спецодежда».

В лидерах закупок после объявления пандемии числятся АО «Средне-Невский судостроительный завод» — на 11 059 200 рублей, АО «Курганфармация» — на 10 750 000, ГБУ Московской области «Мособлмедсервис» — на 7,5 млн рублей, АО «Областной аптечный склад» из Челябинска — на 7,5 млн рублей и АО «Авиакомпания Россия» — на 6 млн рублей. Последние первыми в России наряду с авиакомпанией «Якутия» вводят обязательные маски для экипажей самолетов, осуществляющих перевозки пассажиров.

Ранее ФАН сообщал, что «Почта Россия» ввела временное ограничение пересылки медицинских масок и перчаток за границу. Внутри России подобные пересылки не ограничены. Отделения компании работают в штатном режиме. Выплата пенсий и пособий, доставка почты, прием оплаты коммунальных и других услуг осуществляется своевременно и бесперебойно.