Apple запретила продавать больше двух iPhone в одни руки

Купертино, 20 марта. Американская компания Apple ограничила продажу iPhone из-за вспышки коронавируса. IT-гигант запретил продажу более двух смартфонов одинаковой модели в одни руки.

Как сообщает агентство Reuters, введение ограничений может быть связано со сбоем в поставках товаров. Часть производства у Apple, как и у многих других крупных компаний, находится в Китае. По другой версии, ограничения являются попыткой компании предотвратить возможные перепродажи. Apple закрыла ряд своих магазинов, находящихся за пределами Китая. В этих условиях, люди могут обратиться к перекупщикам, пишет «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что антимонопольный орган Франции оштрафовал Apple на рекордно большую сумму в 1,1 млрд евро, обвинив компанию в картельном сговоре. По словам антимонопольщиков, американский гигант договорился с местными поставщиками «яблочной» продукции Tech Data и Ingram Micro не конкурировать друг с другом.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Китае, Южной Корее, Иране, Испании, Италии и Германии.

Коронавирус стал причиной отмены целого ряда крупных мероприятий. В частности, отмененными оказались чемпионат Европы по футболу, чемпионат Испании по футболу, матчи баскетбольной Евролиги и музыкальный конкурс Евровидение.