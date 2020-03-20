В Подмосковье выписали первую пациентку, поборовшую коронавирус

Москва, 20 марта. Первый пациент, поборовший китайский коронавирус, выписан из подмосковной больницы. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Московской области в своем Telegram-канале.

Отмечается, что лечение осуществлялось согласно методическим рекомендациям Минздрава.

«Заболевание протекало в легкой форме. <…> Итоговые тесты показали отрицательный результат», — говорится в сообщении, передает РИАМО.

На данный момент в Подмосковье зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом. По последним данным, в России 199 человек заболели новым вирусом, из них 52 — в последние сутки, при этом 9 пациентов уже выздоровели.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй. Первые случаи заражения были выявлены в городе Ухань, а первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Сейчас эпидемиологическая обстановка в КНР стабилизировалась, а эпицентр распространения переместился в Европу. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Италии.