В ДНР рассказали, зачем ВСУ стянули «Грады» к линии соприкосновения в Донбассе

Стягивание Вооруженными силами Украины (ВСУ) систем залпового огня к линии соприкосновения говорит о том, что Киев не желает останавливать военный конфликт. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Системы «Град» на передовой

ВСУ разместили реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» в подконтрольном Киеву населенном пункте Врубовка, который располагается рядом с линией соприкосновения в Донбассе. Об этом заявили в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.

«В зоне ответственности 72 бригады ВСУ зафиксированы вооружение и военная техника: вблизи населенного пункта Врубовка — три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и 12 боевых машин пехоты», — сообщили в пресс-службе.

Еще в сентябре 2015 году было подписано соглашение об отводе вооружений калибром свыше 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс был завершен 12 ноября того же года.

Сообщается, что ВСУ используют условия перемирия для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи населенных пунктов, которые находятся под контролем украинской армии.

«В очередной раз призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателем Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ», — добавили в пресс-службе.

Отвлечение внимания

Как отметил Александр Матюшин, размещение БМ-21 и БМП вблизи линии разграничения свидетельствует о нежелании Киева снижать уровень напряжения на линии соприкосновения. Эта очередная провокация украинских войск с целью отвлечения населения Украины от надвигающегося внутриукраинского кризиса, связанного со всемирной пандемией коронавируса COVID-19.

«Ведь сейчас на Украину, в которой нет работы, вернется огромное количество «заробитчан». Они, долгое время работая в ЕС и РФ, пересылали значительные суммы родственникам. Теперь же их возвращение спровоцирует тотальную безработицу и приведет к массовым акциям протеста. Что на фоне неразрешенного конфликта в Донбассе может сыграть на руку украинским националистам. Те обязательно выступят авангардом в этом протесте. И если не приведет их к власти, то значительно укрепит их позиции в политике», — уверен Александр Матюшин.

По мнению офицера ДНР, стягивание РСЗО «Град» и БМП на линию разграничения в ЛНР, как и ввод войск на участок разведения сил в ДНР с последующими провокациями, призваны уменьшить риски захвата власти конкурирующими структурами.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.