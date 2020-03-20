Профессор-инфекционист объяснила, почему вакцина от коронавируса может не понадобиться

Самое страшное и бесполезное, что можно сделать в условиях пандемии, — поддаться панике. Об этом Федеральному агентству новостей заявила доктор медицинских наук, профессор Ирина Шестакова, ранее занимавшая должность главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ.

В подробном интервью ФАН медик объяснила, как вести себя в условиях возрастающей угрозы заражения новой инфекцией и почему пора перестать наконец волноваться из-за коронавируса.

Рукотворная природа вируса: вопросы есть, доказательств нет

— Ирина Викторовна, давайте уточним, с чем все-таки сегодня имеет дело весь мир: что представляет собой новый коронавирус? Последствия его появления и меры предосторожности оказались беспрецедентными. Можно ли предположить, что и сам вирус обладает невиданной доселе силой или скрывает в себе какие-то загадки?

— Коронавирусов существует больше 40 видов штаммов. Как нам известно по публикациям, доля коронавирусных инфекций в целом среди всех ОРВИ в каждой сезонной вспышке может варьироваться от 7% до 20–22% — это зависит от возраста контингента. В среднем в мире этот показатель составляет процентов 15, а в России — примерно 10.

Кроме того, коронавирусы других типов уже вызывали вспышки заболеваемости на планете. В 2002–2003 годах была вспышка тяжелой атипичной пневмонии, она тоже была коронавирусной. В 2015 году прошел ближневосточный респираторный синдром — это тоже был коронавирус.

Большинство коронавирусов обычно относятся к третьему классу патогенности, но в этих случаях речь идет о возбудителях, которые вызывают энтерит, то есть поражение тонкой кишки. А нынешний коронавирус (SARS-CoV-2) отнесен ко второй группе патогенности.

— Самой опасной в этой классификации считается первая?

— Да, в России именно так выстроена градация. SARS-CoV-2 отнесен ко второй, а не к третьей, потому что начал провоцировать тяжелый респираторный синдром и может вызывать поражение нижних дыхательных путей. Пока сложно дать полноценную оценку этому вирусу: он новый, имеет новую структуру.

— Многим эта структура, строение РНК вируса, кажутся неестественными. Выдвигаются различные теории, в том числе о том, что мы имеем дело с биологическим оружием. Насколько эти версии вам кажутся правдоподобными?

— Я слышала разные мнения по этому поводу. Вопросы есть, и у специалистов в том числе. Но информации, которая с высокой степенью доказательности подтверждала бы, что это инжиниринговый вирус, на сегодня все-таки нет.

То, что я видела, и то, что говорят вирусологи — я имею в виду именно вирусологов: не врачей, а именно лабораторных сотрудников, которые занимаются вирусологией, — они говорят о том, что все-таки, несмотря на его необычность, его строение укладывается в целом в так называемое коронавирусное древо.

Если рассматривать строение тех коронавирусов, что были известны раньше: это и те, которые встречаются в том числе у животных, и поражающий человека SARS (атипичная пневмония. — Прим. ФАН), и MERS (ближневосточный респираторный синдром. — Прим. ФАН), — то новый вирус в этом древе находит свое место. Сейчас встречаются спекуляции на эту тему, но — еще раз повторю — никаких подтвержденных данных по этому поводу пока нет.

— Однако в обозримом будущем они могут появиться?

— Должно пройти какое-то время, чтобы появились официальные данные, в том числе по итогам эпидсезона, о том, как это все происходило, и мы проанализировали первые результаты.

Почему пандемия? Так решила ВОЗ

— Вы приводили в пример предыдущие вспышки коронавирусных инфекций. Но есть статистика по заболеваемости и смертности от гриппа и ОРВИ. По этим данным, SARS-CoV-2 отличается от общей картины, однако не слишком значительно. При этом меры профилактики и борьбы с новым коронавирусом по всему миру принимаются беспрецедентные. Почему так происходит?

— Да, SARS-CoV-2 сравнивают с гриппом. Способность к распространению у него немножко выше: у гриппа обычно индекс трансмиссивности, или так называемое репродуктивное число (показатель R0, обозначающий количество людей, которых способен заразить один инфицированный человек. — Прим. ФАН), считается равным 1,5–2,3. У коронавируса сейчас — четыре с небольшим. Да, это превышает индекс гриппа, но совсем нельзя его сравнить ни с корью (по данным ВОЗ, R0 кори колеблется от 12 до 18. — Прим. ФАН), ни тем более с вирусом натуральной оспы (R0 более 30).

Мне тоже не совсем понятно, откуда происходит паника. Возможно, на это влияет то, как руководители различных стран обращаются к своему населению: вы слышали, что было сказано в Великобритании, что говорит Эммануэль Макрон во Франции (он назвал COVID-19 самым страшным кризисом в области здравоохранения за сто лет. — Прим. ФАН)… Если делаются такие заявления, то вполне понятно, что у населения возникает паника — так человек устроен.

Я считаю, что в этой ситуации к населению должны обращаться специалисты, а не политики — так же как нет смысла врачам публично рассуждать о цене на нефть. Любое некорректное слово, сказанное неспециалистом, может привести к панике.

— Но специалисты Всемирной организации здравоохранения присвоили этой вспышке статус пандемии. Это тоже вызывает взволнованность. Со времен «испанки» в начале прошлого века пандемий в мире не было…

— Несмотря на то, что ВОЗ присвоила COVID-19 статус пандемии, происходящее не укладывается в существующее определение пандемии.

— То есть вы считаете объявление пандемии COVID-19 необоснованным?

— Для присвоения статуса пандемии недостаточно просто наличия случаев заболевания на всех континентах. Здесь всегда анализируется количество тяжелых случаев и высокий процент летальности, а мы на сегодня видим показатели смертности, которые на самом деле не столь высоки. Но все меры предосторожности, которые мы сегодня видим, предпринимаются в рамках рекомендаций Всемирной организации здравоохранения — это не наше ноу-хау.

Действительно, мы видим более высокую смертность — порядка 14,5% — в возрастной группе старше 60 лет, более тяжело протекает болезнь, более сложное лечение. Но подобную ситуацию мы имеем и при гриппе. Если вы посмотрите Национальный календарь профилактических прививок в РФ, там есть прививка против гриппа, и там так же, как и на сайте ВОЗ, прописаны группы риска, которые должны быть обязательно вакцинированы: это пожилые люди, пациенты, имеющие сахарный диабет, гипертонию…

— С группами риска понятно: тем, кто в них находится, с новым коронавирусом лучше не встречаться. В отношении остального населения есть два противоположных взгляда на способы борьбы с эпидемией. Первый вариант — это жесткие карантинные меры, как это было сделано в Китае. И второй путь, выбранный некоторыми странами Европы, где было решено не закрывать никаких учреждений, позволив вирусу распространяться в обществе для скорейшей выработки коллективного иммунитета. Вам, как специалисту по инфекционным болезням, какой вариант кажется правильным?

— В отношении этой темы мы пока имеем больше вопросов, чем ответов. Но я еще раз хочу сказать, что мы в данном случае руководствуемся рекомендациями ВОЗ. Ни одна страна не может их игнорировать, если она является членом ВОЗ.

Вакцина может не понадобиться

— Сколько, по вашему мнению, будет продолжаться режим ограничений, отмен и запретов? Вы говорили о подведении первых итогов по изучению нового коронавируса к концу эпидсезона. То есть, условно говоря, к концу весны общество сможет вернуться к привычному распорядку?

— Да, все этого ожидают. И вы можете заметить, что даже жесткие ограничительные меры, которые введены во многих странах, действуют до 12–13 апреля, где-то — до 1 мая. В течение этого периода ожидается улучшение эпидситуации.

— И Россия к этому периоду успеет пройти через пиковые значения по количеству заболевших, раз у нас только регистрируются первые десятки заболевших? Или к лету это уже будет неважно?

— Так нельзя ставить вопрос — объясню, почему. Дело в том, что даже этого нового вируса существуют несколько штаммов. И тот штамм, который начинался в Китае, отличается от того, который сейчас циркулирует в Европе и, в частности, в Италии. Вирусы постоянно мутируют. Они существуют намного дольше, чем человечество, и они приспособлены к выживанию именно с помощью мутации.

Считается — так чаще всего происходит — что начинается эпидсезон с более вирулентного (агрессивного. — Прим. ФАН) и патогенного штамма. Потом в процессе вспышки благодаря мутациям его вирулентность снижается, поэтому заболевание может значительно легче протекать и сойдет в этом плане совсем на «нет».

Я сейчас не говорю о том, что к осени мы об этом вирусе забудем совсем. Но, вполне возможно, он уже не будет вызывать такого волнения.

— И возможно, к осени успеют зарегистрировать первую вакцину против нового коронавируса?

— Создание любой вакцины — это небыстрый процесс. Мало того, что нужно выделить, культивировать штамм… Сейчас уже американцы, китайцы заявили, что вышли на этап клинических испытаний — но они в любом случае будут продолжаться не меньше нескольких месяцев. А впоследствии эта вакцина может просто оказаться неактуальной.

— Вакцина может не понадобиться? Поясните, пожалуйста.

— Когда развивался ближневосточный респираторный синдром в 2014–2015 годах, тогда ведь тоже начинались работы по созданию вакцины, и было много публикаций на эту тему на тот момент. Но потом и публикации практически закончились, и финального этапа и регистрации вакцины не произошло. Потому что для внедрения любой вакцины нужен контингент.

Например, если сейчас штамм натуральной оспы не циркулирует, то какой смысл нас всех от него вакцинировать? Вы реально не сможете говорить о том, эффективна или неэффективна вакцина, потому что вируса реально нет в циркуляции. Поэтому на тот период вкладывать деньги в создание вакцины никто не стал — это трудоемко и долго, а вируса нет.

Возможно, и в случае с SARS-CoV-2 мы придем к такой же ситуации. Но сейчас никаких точных прогнозов делать никто не будет.

— Существуют ли рекомендации для людей, которые не находятся в группе риска, но из-за всеобщей взволнованности очень боятся заразиться COVID-19? Может быть, им все-таки нет смысла скупать маски и дезинфекторы, а стоит, наоборот, позволить себе переболеть и выработать антитела к новому вирусу?

— Я не хочу, чтобы кто-либо переболел. Я вообще не хочу, чтобы люди болели. Но я бы на самом деле успокоилась, потому что паника — это самое страшное в такой ситуации. Мозги отключаются, когда ты чего-то боишься, особенно когда это такая накрученная ситуация.

Нужно все-таки минимизировать контакты с возможными носителями и контактировавшими с ними людьми. Вирус передается воздушно-капельным путем, как и другие респираторные инфекции, и, кроме того, существует фекально-оральный способ передачи. Вирус может оказаться на руках инфицированного человека и когда он кашляет или чихает, и после посещения туалета.

Обычные меры гигиены должны обязательно соблюдаться в период эпидемиологической опасности. В целом нужно выполнять все те простые правила, о которых уже не раз говорили: частое мытье рук, промывание носа, перчатки, которые носятся в местах скопления людей.

По поводу масок нужно понимать, что они более эффективны у человека больного — чтобы он при кашле, чихании не распылял вокруг себя в виде мелкодисперсной пыли в том числе и вирус. Простая маска эффективна всего два часа — это максимум.

И еще раз повторю: важно сохранять спокойствие. От паники и пребывания в состоянии стресса в любом случае никакой пользы не будет.

Вопросы и ответы о коронавирусе по материалам ВОЗ

Как распространяется вирус?

SARS-CoV-2 может передаваться от инфицированного человека к здоровому при их вдыхании — через выделяемые в воздух при кашле или чихании мелкие капли — или прикосновении к поверхностям, где они осели. Этот способ на сегодня признается даже более актуальным, чем распространение вируса через воздух. Риск заражения SARS-CoV-2 через фекалии инфицированного человека признается ВОЗ крайне малым и не играет ведущей роли в нынешней вспышке, но и он не должен полностью игнорироваться.

Какие симптомы болезни COVID-19?

Чаще всего — повышение температуры тела, утомляемость, сухой кашель. Могут быть различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. Однако симптомов может вообще не быть.

Можно ли заразиться от человека, у которого нет симптомов?

Вирус в основном распространяется через капли, выделяемые при кашле или чихании. Риск заражения при бессимптомном течение болезни крайне низок, но тоже есть. Подтвержденных данных о периоде времени, в течение которого больной человек остается заразным, пока нет.

Как защититься?

Регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть с мылом. Держаться на расстоянии не менее одного метра от кашляющих или чихающих людей. По возможности, не трогать руками глаза, нос и рот. Если на руках в этот момент находился вирус, то попав на слизистые, он может вызвать заболевание.

Что будет, если я заражусь?

80% людей выздоравливают без специальных лечебных процедур. У одного из шести заболевших болезнь может протекать тяжело, с развитием дыхательной недостаточности. В группе риска — пожилые люди и лица с соматическими заболеваниями: артериальной гипертензией, диабетом, заболеваниями сердца и др.

Когда обращаться к врачу?

При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания.

Есть ли лекарства от COVID-19?

Ряд лекарственных средств и методов народной медицины могут способствовать улучшению самочувствия. Однако данных о том, что какой-либо из существующих препаратов позволяет предотвратить или лечить COVID-19, на сегодня нет. ВОЗ не рекомендует проводить самолечение с помощью каких бы то ни было лекарственных препаратов, включая антибиотики, которые не являются эффективными в отношении вирусных инфекций.

Как не заразить других людей, если вы уже заболели?

Прикрывать рот или нос сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании. Использованную салфетку нужно сразу же выбросить. Оставаться дома при плохом самочувствии. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания — сразу обратиться за медицинской помощью. Следить за обновлением списка зон высокого риска по COVID‑19 и воздерживаться от их посещения.