Путин и Токаев обсудили по телефону борьбу с коронавирусом

Москва, 20 марта. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону шаги по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Кремля.

«Условлено о наращивании взаимодействия в борьбе с пандемией, тесной координации при решении проблем, с которыми сталкиваются граждане обоих государств в связи с введенными ограничительными мерами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Разговор лидеров России и Казахстана состоялся по инициативе Нур-Султана.

Китайские власти в конце прошлого года сообщили о вспышке неизвестной инфекции. Эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что возбудителем стал новый тип коронавируса. По последним данным, в мире инфекцию диагностировали у более чем 250 тыс. человек. Вирус стал причиной смерти более 10 тыс. человек.