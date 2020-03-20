Росавиация создала рабочую группу для координации вывоза россиян из других стран

Москва, 20 марта. Росавиация сформировала рабочую группу для координации эвакуации россиян, застрявших в других странах в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Председателем рабочей группы назначен первый замминистра транспорта и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. Членами группы станут представители Минтранса и МИД РФ, а также Росавиации, Ростуризма и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Кроме того, в состав группы войдут представители авиакомпаний «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии» и московских аэропортов.

«В ежедневном режиме на постоянной основе будет осуществляться взаимодействие с российскими и иностранными авиакомпаниями, авиационными властями иностранных государств, загранучреждениями МИД России для оперативного решения вопросов перевозки российских граждан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также при необходимости рабочая группа подготовит рекомендации для российских эксплуатантов, оказывающих содействие в возвращении россиян на родину.

В Росавиации призвали граждан воздержаться от поездок за рубеж в ближайшее время без служебной необходимости и обращаться на горячие линии Ростуризма и МИД РФ при возникновении ситуаций, осложняющих возвращение в Россию.

Отметим, что из-за прекращения авиасообщения россияне сейчас не могут улететь с Филиппин. Ранее один из граждан РФ показал на видео обстановку в аэропорту «Мактан».