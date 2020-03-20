ФАС уличила «Аэрофлот» в завышении цен на фоне коронавируса

Москва, 20 марта. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила авиакомпанию «Аэрофлот» в завышении цен на билеты из-за эпидемии коронавируса. Ведомство отметило, что из-за вспышки коронавирусной инфекции по всему миру пассажиропоток резко сократился, и чтобы компенсировать затраты на перегон полупустых самолетов, перевозчик начал поднимать цены на билеты.

«ФАС России требует от «Аэрофлота» незамедлительного принятия мер по устранению нарушений в ценовой политике. При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна», — говорится в сообщении.

Надзорный орган обратил внимание на то, что «Аэрофлот» находится в исключительном положении. Авиакомпания имеет эксклюзивное право осуществлять перелеты в страны, авиасообщение с которыми ограничено.

«Аэрофлот» в свою очередь опровергает сообщения о повышении цен на билеты. По словам официального представителя перевозчика Юлии Спиваковой, подобная информация появилась в некоторых социальных сетях. Она заверила, что фактические цены в некоторых случаях в 10 раз меньше тех сумм, о которых говорят интернет-пользователи. Обвинения в завышении стоимости полета Спивакова назвала вбросом.

Напомним, что многие страны на фоне эпидемии коронавируса ограничили или же полностью запретили авиасообщения с другими государствами. На сегодняшний день очаги коронавирусной инфекции наблюдаются в Китае, Южной Корее, Иране, Испании, Италии и Германии. Многие крупнейшие мероприятия, включая чемпионат Европы по футболу и музыкальный конкурс Евровидение, были отменены.