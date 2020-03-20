ЦИК утвердил общий вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ

Москва, 20 марта. Центральная избирательная комиссия утвердила общий вид бюллетеня для всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Согласно регламенту голосования, утвержденному ЦИК на заседании в пятницу, в бюллетене будет воспроизведен текст вопроса, вынесенного на общероссийское голосования, и два варианта волеизъявления — «Да» или «Нет». Справа от вариантов ответа будут помещены пустые квадраты.
На лицевой стороне бюллетеня должны стоять подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, заверенные печатью УИК. В ЦИК также уточнили, что вопросы о количестве, форме и тексте бюллетеней на русском языке должны быть утверждены не позднее 21 марта.
В отдельных субъектах РФ УИКи могут принимать решение о печати бюллетеней на государственном языке соответствующего региона. В таком случае текст должен быть утвержден не позднее 26 марта, указано в документе.
Глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что на голосовании будет две формы бюллетеней. Первая — для участков с комплексами обработки избирательных бюллетеней (электронными урнами). Всего на голосовании будет использовано 13,5 тыс. КОИБов. Они смогут охватить не менее 30 млн россиян.
Вторая форма бюллетеня предназначена для обычного голосования.
«В бюллетени может размещаться текст на двух и более языках в зависимости от субъекта РФ», — добавила Памфилова.