ЦИК утвердил общий вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ

Москва, 20 марта. Центральная избирательная комиссия утвердила общий вид бюллетеня для всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Согласно регламенту голосования, утвержденному ЦИК на заседании в пятницу, в бюллетене будет воспроизведен текст вопроса, вынесенного на общероссийское голосования, и два варианта волеизъявления — «Да» или «Нет». Справа от вариантов ответа будут помещены пустые квадраты.

На лицевой стороне бюллетеня должны стоять подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, заверенные печатью УИК. В ЦИК также уточнили, что вопросы о количестве, форме и тексте бюллетеней на русском языке должны быть утверждены не позднее 21 марта.

В отдельных субъектах РФ УИКи могут принимать решение о печати бюллетеней на государственном языке соответствующего региона. В таком случае текст должен быть утвержден не позднее 26 марта, указано в документе.

Глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что на голосовании будет две формы бюллетеней. Первая — для участков с комплексами обработки избирательных бюллетеней (электронными урнами). Всего на голосовании будет использовано 13,5 тыс. КОИБов. Они смогут охватить не менее 30 млн россиян.

Вторая форма бюллетеня предназначена для обычного голосования.