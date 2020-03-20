Весенний солнцеворот, Вербоносица: приметы, что можно и нельзя делать, как приманить удачу

Весенний солнцеворот, Вербоносица — день народного календаря, приуроченный к весеннему равноденствию. Отмечается 21 марта (по старому стилю 8 марта). Как и для многих других земледельческих народов, для славян весеннее равноденствие — очень важная дата. На Руси считалось, что именно с этого момента наступает настоящая весна.

Весеннее равноденствие в этом году наступило около семи утра в пятницу, 20 марта, подробнее о нем читайте в материалах Федерального агентства новостей.

Солнцеворот и верба: что можно и нельзя делать

Равноденствие на Руси называли Весенний солнцеворот, Вербоносица, или Жаворонки — именно этих птиц славяне считали посланцами весны. Также в этот день чествовали вербу, которая распускается первой.

Про это дерево на солнцеворот говорили:

«Время вербе серебриться».

Веточки распустившейся вербы приносили в дом, ставили в вазы, иногда у икон. В это время уже разрешалось вынести из дома старые ветки вербы, которые принято было хранить целый год — с прошлого Вербного воскресенья. Старую вербу нельзя было просто выбросить, это считалось дурной приметой. Старые ветки либо сжигали, либо старались пустить по воде (этот обычай сохранился до сих пор, например, в Петербурге прошлогоднюю вербу пускают по Неве).

Согласно поверью, свежая верба в доме — к здоровью и благоприятной атмосфере, защита от ссор и скандалов, а также от сглаза. В то же время в дом можно было приносить только вербу, выросшую в природе: сажать это дерево во дворе считалось опасным.

Говорили даже, что тот, кто вербу посадит, сам себе заступ готовит — то есть, из выросшего дерева вытешут черенок лопаты, которой ослушника закопают в землю.

А вот дикая верба, наоборот, считалась отличным средством от всех болезней и хворей. Из ее почек делали отвары; почки сушили и толкли, добавляя в пищу, как приправу; вербой хлестали детей «для здоровья» (эта забава популярна и на Вербное воскресенье).

Приметы на солнцеворот

Приметы на солнцеворот были очень важны для предстоявшей посевной страды.

— Если облака высокие — погода будет хорошая. — На солнцеворот снег и метель — жди хороший урожай овощей. — Ранние ласточки — к счастливому году. — Дружный прилет птиц — к холодам. — Журавли летят низко и не курлычут — к ненастью. — Грачи прилетели —скоро будет тепло, их долго нет — жди холодов. — Весной на поля набегут мыши — к неурожаю. — Часто идет дождь — год будет неурожайным.

Как приманить удачу и деньги

Солнцеворот считался временем, когда можно приманить удачу и деньги.

Для этого монетку клали на подоконник, так, чтобы на нее падал солнечный свет. После этого монетку следовало положить в кошелек, и она должна была «приманить» много денег. Для здоровья и удачи нужно было в полдень собрать немного оставшегося снега, растопить его на солнце и этой водой умыть лицо. Считалось, что это отведет все болезни и принесет удачу.