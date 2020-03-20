Весенний солнцеворот, Вербоносица: приметы, что можно и нельзя делать, как приманить удачу

Весенний солнцеворот, Вербоносица — день народного календаря, приуроченный к весеннему равноденствию. Отмечается 21 марта (по старому стилю 8 марта). Как и для многих других земледельческих народов, для славян весеннее равноденствие — очень важная дата. На Руси считалось, что именно с этого момента наступает настоящая весна.
Весеннее равноденствие в этом году наступило около семи утра в пятницу, 20 марта, подробнее о нем читайте в материалах Федерального агентства новостей.
Солнцеворот и верба: что можно и нельзя делать
Равноденствие на Руси называли Весенний солнцеворот, Вербоносица, или Жаворонки — именно этих птиц славяне считали посланцами весны. Также в этот день чествовали вербу, которая распускается первой.
Про это дерево на солнцеворот говорили:
«Время вербе серебриться».
Веточки распустившейся вербы приносили в дом, ставили в вазы, иногда у икон. В это время уже разрешалось вынести из дома старые ветки вербы, которые принято было хранить целый год — с прошлого Вербного воскресенья. Старую вербу нельзя было просто выбросить, это считалось дурной приметой. Старые ветки либо сжигали, либо старались пустить по воде (этот обычай сохранился до сих пор, например, в Петербурге прошлогоднюю вербу пускают по Неве).
Согласно поверью, свежая верба в доме — к здоровью и благоприятной атмосфере, защита от ссор и скандалов, а также от сглаза. В то же время в дом можно было приносить только вербу, выросшую в природе: сажать это дерево во дворе считалось опасным.
Говорили даже, что тот, кто вербу посадит, сам себе заступ готовит — то есть, из выросшего дерева вытешут черенок лопаты, которой ослушника закопают в землю.
А вот дикая верба, наоборот, считалась отличным средством от всех болезней и хворей. Из ее почек делали отвары; почки сушили и толкли, добавляя в пищу, как приправу; вербой хлестали детей «для здоровья» (эта забава популярна и на Вербное воскресенье).
Приметы на солнцеворот
Приметы на солнцеворот были очень важны для предстоявшей посевной страды.
— Если облака высокие — погода будет хорошая.
— На солнцеворот снег и метель — жди хороший урожай овощей.
— Ранние ласточки — к счастливому году.
— Дружный прилет птиц — к холодам.
— Журавли летят низко и не курлычут — к ненастью.
— Грачи прилетели —скоро будет тепло, их долго нет — жди холодов.
— Весной на поля набегут мыши — к неурожаю.
— Часто идет дождь — год будет неурожайным.
Как приманить удачу и деньги
Солнцеворот считался временем, когда можно приманить удачу и деньги.
Для этого монетку клали на подоконник, так, чтобы на нее падал солнечный свет. После этого монетку следовало положить в кошелек, и она должна была «приманить» много денег. Для здоровья и удачи нужно было в полдень собрать немного оставшегося снега, растопить его на солнце и этой водой умыть лицо. Считалось, что это отведет все болезни и принесет удачу.