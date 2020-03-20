Лукашенко пошутил, что его через день «хоронят» из-за коронавируса

Минск, 20 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его через день «хоронят» из-за коронавируса.

Лукашенко посетил научно-производственное частное предприятие «Адани», которое занимается выпуском медицинской техники и систем безопасности. В ходе визита Лукашенко пообщался с сотрудниками предприятия. В завершение разговора один из сотрудников пожелал президенту Белоруссии здоровья. Лукашенко в шутку отметил, что в Интернете его часто «хоронят» и обнаруживают у него коронавирус.

«Свят, свят, свят… Ты, наверное, не те ресурсы читаешь. Меня через день то хоронят, то коронавирусы, то еще что-то», — сказал Лукашенко.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 210 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 9 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира. На территории РФ зарегистрированы 205 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели девять человек, скончавшихся нет.

Многие эксперты считают, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.