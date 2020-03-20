Центробанк призвал не допустить раскручивания инфляционной спирали

Москва, 20 марта. Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в нынешней ситуации, сложившейся на финансовых и нефтяных рынках, важно не допустить раскручивания инфляционной спирали. Об этом глава Центробанка рассказала на пресс-конференции в пятницу.

Набиуллина уточнила, что под влиянием ослабления рубля инфляция в 2020 году не просто приблизится к цели быстрее, как прогнозировали ранее, а временно ее может превысить.

«Очевидно, что динамика финансовых рынков, риски возможного дальнейшего снижения цен на нефть влияют на инфляционные и девальвационные ожидания. Здесь важно не допустить раскручивания инфляционной спирали», — подчеркнула Набиуллина.

В пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых.

Набиуллина объяснила, что из-за ослабления рубля уровень инфляции в этом году не просто приблизится к прогнозируемым 4%, но может даже временно превысить этот уровень. Пик годовой инфляции произойдет в первом квартале 2021 года, отметила она.

Набиуллина добавила, что на инфляционные и девальвационные ожидания также оказывают влияние динамика финансовых рынков и риски возможного дальнейшего снижения цен на нефть.

По словам главы ЦБ, регулятор рассматривал три сценария изменения ключевой ставки, но тот факт, что сегодня ставка была сохранена, не означает, что вопрос о ее возможном повышении снят. Этот вопрос будет стоять на повестке одного из ближайших заседаний Банка России. Набиуллина добавила, что Банк России и в дальнейшем будет оценивать баланс факторов и рисков при принятии каждого решения.