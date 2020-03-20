Мишустин назвал борьбу с коронавирусом главной целью государства

Москва, 20 марта. Борьба с распространением коронавируса нового типа является основной целью государства в сегодняшней ситуации. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по коронавирусу.

Он отметил, что нельзя допустить ухудшения ситуации, поэтому важно действовать на опережение, работая в круглосуточном режиме.

«Это, конечно, не только введение ограничений на полеты или проведение массовых мероприятий, но и также разработка, в том числе и вакцины от новой инфекции», — сказал Мишустин.

Премьер-министр также сообщил, что российские медики уже разработали шесть вариантов вакцины.

«Наши ученые создали их в очень короткое время - за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые биотехнологии», — пояснил Мишустин.

По его словам, сейчас проходят испытания препаратов, которые покажут их безопасность и эффективность. Председатель правительства выразил надежду, что по окончании тестирования вакцины ее можно будет «применять для профилактики и контроля эпидемии».

Ранее в Совете Федерации рассказали о принятых мерах по недопущению заражения в здании верхней палаты парламента. Все сотрудники и посетители проверяются на входе на предмет повышенной температуры. Кроме того, на всех этажах установлены стойки с антисептиками, передавало Федеральное агентство новостей.