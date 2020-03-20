Мишустин заявил о тестировании шести вакцин от коронавируса в России

Москва. 20 марта. Российские ученые разработали шесть вакцин от коронавируса, которые уже проходят испытания, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президиума координационного совета по COVID-19.

«Наши ученые создали их в очень короткое время — за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые биотехнологии», — сказал глава российского правительства.

Мишустин подчеркнул, что работа над препаратами шла круглосуточно.

«В ближайшее время мы надеемся, что уже подтверждена безопасность и эффективность этих разработок, их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии», — добавил он.

Напомним, по последним данным, в России зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Девять пациентов выздоровели и были выписаны домой. Летальных случаев зарегистрировано не было.