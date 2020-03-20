Союз писателей России выступил за исполнение главной мечты жителей Донбасса

Москва, 20 марта. Союз писателей России всегда поддерживал донбасские республики и выступает за то, чтобы они, в конце концов, оказались в составе России. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель СПР Николай Иванов.

«Мы не скрываем своей позиции, хотя понимаем, что в данной исторической ситуации такой шаг руководству России будет сделать сложно», — заявил собеседник ФАН.

По его словам, сегодня даже нет четкого понимания, как проводить границу в Донбассе, поскольку существует «серая зона», отделяющая Донецкую и Луганскую народные республики от территорий, контролируемых киевским режимом.

Недавно Николаю Иванову, который прошел несколько войн и за это был награжден медалью «За Отвагу», руководство ДНР недавно вручило Орден Дружбы.

«Мы, члены Союза писателей России, видим свою задачу в том, чтобы поддерживать свой народ там, где ему трудно. А в Донбассе живет наш народ, и ему трудно сейчас», — сказал Николай Иванов.

По его словам, задача писателей — не дать забыть о преступлениях, которые совершили «внуки бандеровцев» на донецкой земле.

«Если мы не напишем о том, что происходило все эти годы гражданской войны на земле Донбасса, наши враги это сделают за нас, и потомки будут судить обо всем по их книгам», — уверен собеседник ФАН.

Николай Иванов предложил сохранить часть разрушений, причиненных артиллерией ВСУ мемориальному комплексу советским солдатам на Саур-Могиле в ЛНР. Это тоже должно стать напоминанием будущим поколениям о преступлениях украинских властей и националистов.

Союз писателей России с первых месяцев гражданской войны в Донбассе оказывал гуманитарную поддержку жителям Луганской и Донецкой народных республик. Акции в поддержку ДНР и ЛНР продолжаются и сейчас. В частности, как сообщил корреспонденту ФАН Николай Иванов, в мае этого года писатели планируют привезти в республики Донбасса тысячу саженцев. Голубые ели и другие деревья будут высажены там, где еще недавно шли боевые действия.