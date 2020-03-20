Политики возмутились желанием «оппозиционеров» перезаражать россиян на митингах

Москва, 20 марта. Российские политики возмутились желанием «оппозиционеров» провести митинги во время вспышки коронавируса по всему миру.

Незарегистрированная Либертарианская партия в альянсе с «Открытой Россией» (нежелательная организация) беглого олигарха Михаила Ходорковского, а также движение «Гражданское общество» направили в московскую мэрию запрос на проведение митинга в столице. В одном заявлении говорится об участии 50 тыс. человек, в другом — 25 тыс. Организаторы считают «востребованным среди граждан» мероприятие против обнуления президентских сроков.

Между тем, в столице продолжают принимать меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции, которая захватила уже полмира. На территории всей России, где сейчас зарегистрировано 253 случая заражения коронавирусом, действует режим повышенной готовности, запрещены массовые мероприятия и рекомендовано по возможности не выходить из дома.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя «грандиозный» план «оппозиции» по заражению, заявил, что их желание провести митинг — провокация. По его мнению, псевдооппозиционеры, прекрасно знающие о действующем из-за коронавируса запрете на проведение массовых мероприятий, в том числе митингов, «провоцируют власти города на естественный отказ, чтобы потом поднять крик об ущемлении прав и устроить несанкционированные мероприятия».

Джабаров считает, что российская власть должна максимально жестко отвечать на такие провокации. По его мнению, за такие шаги «демократов» нужно привлечь к ответственности, и лучше к уголовной.

«Каждый в стране, в том числе либералы, обязан понимать: если объявлена эпидемия или чрезвычайная ситуация, никто не вправе подвергать риску людей», — сказал Джабаров в беседе с «Экономикой сегодня».

Председатель ЦК КПРФ, депутат Госдумы, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов придерживается таких же взглядов. По его мнению, любые массовые мероприятия создают риск развития в России «итальянского сценария» распространения инфекции.

«Те, кто в России подает заявки на проведение массовых митингов в разгар развития болезни, обязаны отвечать за жизни и здоровье людей, которых намерены собрать. Но сделать это они не могут. Такие митинги – преступление!» — констатировал Зюганов.

Он подчеркнул, что организаторы митингов, нарушающие установленные регламенты, должны быть наказаны. Акции создают эффект кумулятивного взрыва эпидемии, от которого пострадают люди, добавил политик.

Игорь Лебедев, руководитель Высшего Совета ЛДПР депутат Госдумы, считает недопустимым проводить акции во время эпидемии COVID-19. Он уверен, что власти откажут «оппозиционерам» в проведении акции, чтобы избежать возможных новых случаев заражения.

«Мое мнение: нужно быть полным, мягко скажем, чудаком, чтобы в такие дни пытаться провести какие-то массовые акции. Ситуация диктует необходимость думать о здоровье россиян, а не об удовлетворении своих сиюминутных политических амбиций. Цель их – попасть в поле зрения средств массовой информации. И любые попытки провести какие-то митинги нужно жестко пресекать», — подчеркнул Лебедев.

Коронавирусная инфекция активно распространяется по всей планете. Согласно последним данным, во всем мире новый тип коронавируса выявлен у более чем 253 тыс. человек. Жертвами инфекции стали свыше 10 тысяч человек.