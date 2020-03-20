Донбасс сегодня: паника в ВСУ, коронавирус добрался до армии Киева

Донбасс, 20 марта. Украинские силовики проводят массированные обстрелы территории республик. В зоне ООС растет количество заболевших солдат с подозрением на коронавирус. Противовирусные мероприятия на Украине помогли чиновникам наладить новый коррупционный бизнес. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За сутки с 19 по 20 марта киевские силовики обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики 12 раз, Луганской Народной Республики — три раза. Три населенных пункта ЛНР обстреляны из 82-мм и 120-мм минометов и боевых машин пехоты. В Голубовском поврежден частный дом.

В ДНР удары пришлись по Гольмовскому, Донецку, Саханке и другим поселкам. В одной из квартир многоэтажного дома поселка Гольмовский разбиты стекла, также повреждены два частных дома. Украинская армия открывала огонь из минометов, гранатометов, боевых машин пехоты, автоматического стрелкового и снайперского оружия. В пятницу утром в результате обстрела поселка Александровка в Петровском районе Донецка осколочное ранение и контузию получила местная жительница.

Личный состав ВСУ направляется в больницы из-за коронавируса

Народная милиция ЛНР сообщает, что, по их информации, уже около 70 военнослужащих ВСУ находятся на карантине с подозрением на инфицирование коронавирусом. Все потенциально заразившиеся попали в инфекционные больницы Лисичанска и Рубежного.

На днях в больницу Золотого поступили четверо солдат из 72-й механизированной бригады ВСУ, которые, возможно, больны коронавирусом. Главврач медучреждения отказался их принимать, в связи с чем больных вынуждены были везти в Рубежное Луганской области.

При проверке в медицинских подразделениях армии Киева комиссия главка по медицинскому обеспечению Минобороны Украины выявила острый некомплект термометров, масок и дезраствора. Однако не только вирусные заболевания косят личный состав ВСУ — в результате нарушения поставок продуктов питания в военные части у 200 солдат зафиксированы кишечные расстройства.

Перебои с поставкой продуктов связаны с карантином и распространением коронавируса. Недостаток качественного питания отрицательно сказывается на состоянии военнослужащих. В 93-й механизированной бригаде личный состав уже неделю сидит на одних консервах, поэтому у всех двухсот заболевших возникли расстройства пищеварительной системы.

Народная милиция ДНР передала информацию, полученную из штаба силовой операции Киева с помощью источников, о том, что в Одесской области практически весь личный состав 35-й бригады ВСУ находится на карантине, в связи с чем прибытие этой бригады в зону Операции объединенных сил отменяется. Замена силовиков из 128-й горно-штурмовой бригады теперь невозможна — данное соединение останется на передовой сверх срока.

Дабы пресечь панику в расположении 58-й мотопехотной бригады ВСУ комиссия оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» проводит специальные мероприятия. Более 60% солдат из-за панических настроений не в состоянии выполнять поставленные боевые задачи. Комбригу объявлен строгий выговор, рассматривается вопрос его соответствия занимаемой должности.

Коррупция в рядах украинского командования

Как проинформировали в Народной милиции ДНР, в армейских подразделениях ОТГ «Восток» проведены прокурорские проверки по многочисленным фактам коррупционных действий украинских военных. В 128-ю бригаду ВСУ прибыли сотрудники СБУ, которые проверяют организацию дежурства личного состава на боевых постах. Во время проведения проверки на одном из украинских блокпостов у старшего офицера смены выявлены и изъяты 150 тысяч гривен. Происхождение такой большой денежной суммы пока неизвестно.

А в ЛНР сообщают, что чиновники на украинской территории наладили новый коррупционный бизнес, наживаясь на здоровье солдат в зоне ООС. Так, на предприятии оборонно-промышленного комплекса организован выпуск многоразовых марлевых масок для личного состава ВСУ. «Укроборонпром» действительно запустил производство по изготовлению масок и дезсредств для подразделений ВСУ, но всем известно, что многоразовые марлевые повязки не предусмотрены для защиты от вирусов и инфекций. Только за неделю планируется выпустить 100 тысяч таких многоразовых средств личной гигиены.